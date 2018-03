Franco Romero es indiscutidamente el lateral derecho titular de Racing de un tiempo largo a esta parte. Debutó en Primera División con Rosario Martínez y hoy, con Rodrigo López, ha jugado los 540 minutos del Torneo Apertura.



“Estamos tranquilos. Esperando el equipo titular que va a poner Nacional, porque no tenemos idea, y buscamos afrontar el partido de la mejor manera”, contó el defensa de 23 años, que en las juveniles jugaba de volante central y que empezó con los mayores jugando en la zaga.



Precisamente, sobre si le complica mucho en la previa no saber a qué jugador va a tener que marcar, por la tendencia del técnico de Nacional Alexander Medina de no confirmar el equipo hasta una hora antes del inicio del juego, Romero agregó que “no me cambia mucho en lo personal, pero recién voy a saber contra quién voy a jugar un tiempo antes del partido; estaría bueno saberlo un par de días antes. Tengo claro que los que complican más por mi lado es Tabaré Viudez si juega por la izquierda o Gonzalo Bueno por la velocidad que tiene. Con Viudez nunca sabés con qué te va a salir. Ya tengo la referencia de los jugadores que pueden caer por mi lado”.



Romero también se refirió a cómo es “Rorro” López como DT: “Es muy bien. Las cosas que ha planificado las hemos entendido bien, aún nos falta seguir agarrando lo que él nos pide, pero vamos bien”.



Racing perdió los primeros tres partidos del Apertura, pero se repuso, empató con Torque, le ganó a Rampla y el clásico a Fénix. “Arrancamos mal, pero siempre con el mismo objetivo logramos ganarle a Rampla y a Fénix. Nuestra meta para esta temporada es clasificar a una copa, que Racing hace tiempo no lo logra”, concluyó.