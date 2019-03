Eduardo Arsuaga sobre las elecciones del sábado: “Sin unidad nunca hay triunfos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace una semana Defensor Sporting realizó una Asamblea General -con presencia de socios y dirigentes- en la sede de la calle Jaime Zudáñez, cuyo orden del día tenía como punto central la aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio 2018. A raíz de sucesos ocurridos lejos de la calma, el expresidente Eduardo Arsuaga, una de las voces más respetadas del club, salió al cruce con un pedido de cara a las elecciones que se llevarán a cabo dentro de tres días: la unidad.

“Todos los que estamos acá, votemos una lista u otra, por encima está lo que queremos al club. Es la institución la que tenemos que salvar”, reclamó Arsuaga, mandamás del violeta desde 1987 a 2001.



Por lo que explicó, lo que desató la bronca de la mayoría de los presentes fue un hecho: “Increíblemente, el vicepresidente, medio caliente, dijo: ‘Nosotros fijamos la asamblea en Zudáñez para que voten solo los de Defensor’. Eso produjo que lo putearan de arriba a abajo y le tiraran un piñazo. Esas cosas hacen más difícil una unión”, aseguró.

A sus 91 años, recordó las diferencias en el club en 1986, antes que él asumiera la presidencia. “Cuando fui candidato a presidente no quería entrar. Entrábamos en el Campeonato Uruguayo últimos en la (tabla) acumulada. Entonces dije: ‘Así salgamos campeones uruguayos -que dio la casualidad que salimos- yo me sentiría un fracasado si no conseguimos la unidad del club. Mi meta es la unidad del club, sin unidad nunca hay triunfos’. Terminada la elección vinieron los dos hermanos Franzini a saludarme, a abrazarme, y en ese momento dije: ‘La unidad ya está hecha’. A los 15 días estábamos en la cantina del club cenando juntos. La unidad fue total. El mérito mayor siempre es del que pierde”.

Candidatos. Jorge Casales de la lista 1; Ney Castillo de la lista 5 junto a Andy Fleurquin; Daniel Acuña de la 1989. Fotos: Archivo El País

Arsuaga entiende la disputa por el sillón presidencial, pero llama a una unidad posterior al sábado: “No importa que haya luchas electorales, que no son buenas ni malas, el problema es cómo se reacciona después. Hay dos partes: los que ganan en tratar como iguales a los que pierden y los que pierden dar respaldo total, no a los que ganan sino al club”, sostuvo.



Por otra parte, auguró una elección positiva para la lista 5, liderada por Ney Castillo y Andrés Fleurquin. “Creo que gana con cierta comodidad la lista de oposición”.

Precisamente toma la presencia del excapitán del equipo de fútbol como su “último aporte al club”. “Va a ser un dirigente como hace tiempo no aparecía, tiene todo. En sus once años en Europa miró mucho cómo se movían los clubes; acá está haciendo negocios brillantes. Hace años le dije: ‘Espero que seas presidente de Defensor; ¡hacete socio!’ y al otro día se hizo socio”. Pero no dejó de ver aspectos destacables en el oficialismo: “Veo los tres primeros que lleva la lista 1 (Jorge Casales, José Bayardi y Hugo Díaz) y son personas ponderables, con ellos se podría lograr algo. Pero no sé si quedarán o no si no ganan”. De todas formas aclaró su intención de voto: “No lo puedo negar: voy a votar la 5. Si traigo a Fleurquin, tengo que seguirlo”, argumentó.