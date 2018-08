El verdadero equipo se verá más adelante

Este equipo que arrancará jugando hoy ante Racing es apenas la base del 11 ideal que Diego López tiene en su cabeza. Es que aún le faltan algunos retoques.

Antes que nada, por la ausencia de Cristian Rodríguez. El capitán se integró más tarde por sus vacaciones tras la Copa del Mundo y hoy tendrá descanso. La idea está puesta en que pueda estar el jueves ante Paranaense por la Sudamericana. Si jugará en el doble cinco de contención o más cerca de los delanteros será una decisión del DT, pero está claro que el “Cebolla” es titular indiscutido.

Los argentinos Maximiliano Rodríguez y Lucas Viatri, en tanto, vienen respondiendo satisfactoriamente. Si hoy no arrancan desde el vamos, lo harán en el transcurso del juego. La idea es ir llevándolos de a poco. “Los vi muy bien a los dos. Sé que Lucas (Viatri) no juega desde fines del año pasado, pero hicimos fútbol y me gustó. Lo vi bien. Eso es una buena cosa para nosotros”.

A esto hay que sumarle que Carlos Rodríguez e Ignacio Lores, solicitados por el DT, recién se sumaron en el final de esta semana. Si bien el zaguero llegó como alternativa, el volante fue contratado como una pieza que puede ganarse su lugar por sus características: volante zurdo y de buen pie.

“Lo bueno es que se han hecho las renovaciones que queríamos (Lucas Hernández, Guzmán Pereira, “Maxi” y Viatri). La única que habíamos pedido y no se dio fue la de Palacios. A Matheu lo conozco porque hemos jugado mucho. Tiene experiencia, ha jugado en equipos grandes y puede darle mucho a este grupo”, dijo el DT.

Párrafo aparte para las situaciones de Guillermo Varela y Walter Gargano. El lateral retornó el jueves junto al “Cebolla” tras su participación en Rusia. En Peñarol daban por descontada su salida al exterior, pero el paso de los días mantiene a todos expectantes. Si no se va, López “recuperará” un jugador importantísimo. El “Mota”, en tanto, viene intensificando los trabajos para su regreso tras la rotura de los ligamentos cruzados. Viene avanzando como se esperaba. Esta semana ya trabajó con pelota. El objetivo es que en setiembre pueda recibir el alta médica.