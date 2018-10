"El equipo ha trabajado para ir a buscar el arco rival"

Todo hace indicar que esta noche Alexis Rolín será titular en el estadio Nilton Santos para enfrentar a Fluminense por la Copa Sudamericana. El zaguero no pudo jugar el clásico debido a una contractura en el posterior de su pierna izquierda, pero viajó a Río de Janeiro y ocupará el lugar que tenía Rodrigo Erramuspe.

"Me siento bien. Será una decisión del entrenador si voy de arranque o si voy al banco. Uno siempre tiene las ganas de jugar y eso te lleva a la ilusión de querer jugar. Todavía no ha dado el equipo, lo dará hoy en la charla, pero tengo expectativa de estar", afirmó Rolín en diálogo con Ovación.

A Rolín le costó tomar rodaje. Las lesiones primero, y las decisiones técnicas después lo marginaron del equipo, pero en este segundo semestre de la temporada había empezado a tener más continuidad y había tenido buenas actuaciones, como el partido de Copa contra San Lorenzo.

Consultado acerca de cómo se tomó este nuevo inconveniente físico que lo sacó del partido contra Peñarol, el experimentado defensa dijo que "en el momento en el que sentí la molestia en la cancha tuve mucha bronca porque uno en ese momento siempre tiende a pensar lo peor. Después resultó no ser una lesión importante, pero me impidió jugar el clásico, que hacía bastante que no jugaba un clásico de titular y hubiera sido lindo. Ya pasó, me encuentro bien y tengo todas las pilas y energías puestas en este partido con Fluminense".

Rolín analizó que "estoy contento por esto de haber vuelto a jugar, el reconocimiento de la gente. Soy hincha del club y a veces las críticas o ese tipo de cosas, cuando uno siente tanto al club, es difícil sobrellevarlas, pero gracias a Dios me siento bien y con confianza. Esperemos de acá a fin de año hacer lo mejor posible". El futbolista agregó que "he cambiado cosas como alejarme de las redes sociales, no uso ni veo cosas. Eso me ha dado mucha tranquilidad. Los años hacen que uno se lo tome como lo que es, un comentario de una persona que emite una opinión sobre una acción o un partido, a veces desacertado. Pero nosotros tratamos de hacer lo mejor siempre".

El partido con Fluminense

"El equipo ha trabajado para ir a buscar el arco rival. Somos un equipo que cuando tenemos la pelota y encontramos los circuitos podemos ser peligrosos. Entonces la idea es esa. Tratar de tener la posesión nosotros y salir a lastimar", manifestó Rolín sobre el juego de hoy.

El exjugador de Olimpia de Paraguay y Boca Juniors, entrre otros equipos, sostuvo que "estuvimos trabajando en el rival. No es el estereotipo de equipo brasilero que te matan con posesión, son más bien de esperar y salir rápido. Estamos convencidos".

"Son partidos que duran 180 minutos. En la serie con San Lorenzo tuvimos la fortuna de haber podido levantar la llave en casa, pero creo que es importante no desesperarse ante la adversidad, que como en todo tipo de partidos puede pasar, puede pasar recibir un gol. Debemos ser conscientes que la serie es larga", contó.

Por último, sobre si el plantel puede enfocarse en ambas competencias (Copa Sudamericana y Campeonato Uruguayo) al 100% sin priorizar una por sobre la otra, Rolín concluyó que "es lo que intentamos hacer. En el Uruguayo tenemos la posibilidad de la final, estamos a dos partidos de ganar la Anual, pero la cabeza tiene que estar puesta en ambas cosas. Estar en esta instancia en la Copa Sudamericana es sumamente importante y sabemos la ilusión que se ha generado en la gente. Hoy estamos 100% pensando en esto".