Medina: "Tratar de tener los pies sobre la tierra y que el equipo siga mejorando"

"Me imagino un partido duro. Banfield es un equipo que tiene jugadores muy experientes sobre todo del medio hacia arriba, es un equipo que parece que muchas veces no está en el partido y en cualquier jugada puede desequilibra. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestro equipo, si nosotros hacemos un partido parecido al que jugamos en Brasil o en Montevideo, vamos a tener chance de quedarnos con el partido. Estamos muy confiados, con mucha fe de que vamos a hacer un muy buen partido. Tenemos con qué lastimarlos, los jugadores saben la planificación del partido y estoy muy tranquilo en ese sentido", señaló Alexander Medina a Pasión Tricolor (1010 AM).



"Los partidos de Copa han salido con más intensidad de lo que hemos recibido de Torque y Rampla. Han salido con mayor desarrollo de juego y eso lo palpamos, el ritmo fue otro y estuvimos a la altura. Es por eso también que vimos algún desgaste, algunos jugadores que pudieron andar muy bien en Copa y por eso mantuvimos la estructura del equipo", agregó el DT.



Por otra parte, dijo que "los resultados y los rendimientos de los jugadores hacen que uno esté confiado y siente que vamos por el buen camino.Nosotros por un resultado que se nos dio en la pretemporada no podemos apartarnos de un camino. Sabemos que esto es largo, estamos muy confiados, con mucha convicción de lo que estamos haciendo. Armar un equipo no es de un día para el otro y eso lo sabemos todos en el fútbol. Estamos tranquilos, trabajando, obviamente ilusionados y conforme por como se están dando las cosas pero sin apartarnos sin hacer locuras hace 20 días atrás y ahora tampoco. Hay que tratar de tener los pies sobre la tierra y que el equipo siga mejorando. Siempre estoy con mucha confianza de que las cosas van a salir bien".



Nacional enfrentará a Banfield, este miércoles en Buenos Aires desde las 19.00 horas, por el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores.