Equipo profesional es expulsado en forma inmediata por falta de pagos

En Europa no se andan con chiquitas: se es profesional o no se es. Y si no se es, no puede actuar en el profesionalismo. Esto le ocurrió al Reus, equipo catalán (Tarragona) de la segunda división española (Liga 1-2-3), que fue expulsado en forma inmediata y por los próximos tres años del profesionalismo LaLiga.

La institución, que ya había sido impedida de realizar contrataciones durante el mercado de invierno, tenía solo 16 fichas profesionales y —según constató el Juez de Disciplina Social de LaLiga— se comprobó que a ninguno de ellos les abonó el salario desde septiembre pasado. Ante el reclamo de los futbolistas, que pedían además ser liberados para fichar por otros equipos, el fallo (que incluye una multa de US$ 250.000) fue elocuente.

Reus prácticamente tenía el descenso asegurado, pues marchaba en la posición 20 entre 22 y, aunque estaba a solo dos unidades del equipo que ocupa puesto de salvación (Rayo Majadahonda), al tener tan pocos contratos profesionales y no poder reforzarse se lo consideraba condenado.

Si bien el club tiene 15 días hábiles para apelar e incluso si volvieran a fallar en su contra podría recurrir al TAS, todo apunta a que es asunto laudado. Solamente podría salvarlo el hecho de que apareciera un comprador (aparentemente hay un inversor estadounidense), pusiera al menos tres millones de euros sobre la mesa de los cinco que debe y consiguiera una absolución, situación que podría darse solamente en favor de los futbolistas, mas no por condescendencia, según explican los medios españoles.

El plantel quedó en libertad de acción para incorporarse a los clubes que se interesen por ellos y Reus quedó inhabilitado en forma inmediata para seguir compitiendo en Segunda División. A partir de ahora perderá todos los partidos que le restaban (la segunda rueda completa) por 1-0 y su descenso a Segunda B quedó decretado, por lo cual de las 21 instituciones restantes, solo bajarán tres.

Gimnastic (17 puntos), Córdoba (18) y Extremadura (22) ocupan la zona roja, en tanto Rayo Majadahonda (23), Elche (25), Tenerife, Zaragoza y Lugo (26) están en zona peligrosa. Reus tenia 21 unidades.