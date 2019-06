El equipo de Luis Suárez perdió el partido de fútbol informal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya es un clásico. Porque no hay previa de un partido de la Celeste, sin importar la categoría, que no se viva con un picado de fútbol especial. Donde hay cambio de puestos y en el que la competencia está cargada de "gastadas" y festejos picantes. Lo que cambió, esta vez, es que el equipo de Luis Suárez no terminó festejando.

A diferencia de la historia más conocida, al "Pistolero" -que volvió a ocupar el puesto de arquero- le tocó estar del lado de los perdedores.

Del otro lado, en arco lo ocupó Jonathan Rodríguez y junto a él estuvieron Fernando Muslera, Gastón Pereiro, Cristhian Stuani, José María Giménez, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez, Federico Valverde, Diego Laxalt, Matías Vecino y Marcelo Saracchi.