“A este equipo no le quedó grande nada”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Cada partido es una final porque desde que arrancamos el torneo estamos en una zona complicada y hoy estamos en una situación privilegiada”, le dijo Maximiliano Cantera, volante de Fénix, al programa “100% Deporte” (Sport 890).

“Jugar contra un grande es diferente porque te llaman, van las cámaras al entrenamiento y además, en esta oportunidad tenemos la chance de que si ganamos nos acercamos ya que estamos segundos”, agregó el jugador de Los Cerrillos.

Oportunidad inmejorable para que vuelva a ganar By Pablo Cupese Oportunidad inmejorable para que vuelva a ganar MIRA TAMBIÉN Oportunidad inmejorable para que vuelva a ganar

Acerca del rival albivioleta, Cantera remarcó que “Peñarol tiene muchas cosas buenas pero tiene también cosas en las que se le puede hacer daño ya que cuentan con laterales que suben constantemente y capaz que al jugar nosotros con tres puntas y en velocidad podemos hacer daño. Esa va a ser una de las claves. También nosotros tenemos que aprovechar las chances que tengamos porque si ellos tienen una capaz no perdonan”.

Consultado por los últimos resultados de dos equipos que a pesar de no haber ganado en la última fecha están peleando el título, el volante de Fénix dijo que “yo no sé si es algo futbolístico o físico. Nosotros teníamos claro antes de empezar lo que nos jugábamos y en el fútbol uruguayo todo es muy parejo. Al que va arriba todos lo quieren bajar. Sabemos que tenemos equipo como para pelear por el título y lo vamos a hacer. Esto es 11 contra 11 y podés tener una mala tarde. Nosotros hace dos fines de semana que no hacemos goles pero estamos trabajando de la mejor manera para enfrentar a Peñarol que es un equipo que te puede hacer daño en cualquier momento”.

Fénix sufre el "doble castigo" que le impuso la AUF By Pablo Cupese Fénix sufre el "doble castigo" que le impuso la AUF MIRA TAMBIÉN Fénix sufre el "doble castigo" que le impuso la AUF

Cantera cerró diciendo que “nosotros empezamos el torneo peleando por zafar del descenso y fuimos ganando hasta sumarnos a los punteros, pero lo que tengo claro es que a este equipo no le quedó grande nada. Tuvimos una mala tarde y ahora hay que dar vuelta la página porque si le ganamos a Peñarol quedamos ahí nomás”.