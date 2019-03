Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Gutiérrez hizo el estreno de su segundo pasaje como entrenador de Nacional con un triunfo que fue por 3-0 ante Plaza Colonia y que sin duda le dio cierta tranquilidad al elenco tricolor. De todas maneras, claro está que todavía hay mucho para mejorar y el entrenador lo sabe, pero se aferra a una idea.

"El 80% del equipo va a ser el mismo que jugó contra Plaza, pero hay algunos con ciertas molestias. Analizamos los datos que nos brinda el cuerpo médico porque también tenemos partido de Copa Libertadores el martes y si bien la prioridad es este partido, no podemos descuidar otras responsabilidades", aseguró el entrenador tricolor.

Precisamente sobre la realidad de la doble competencia sentenció: "Este es un plantel muy parejo en cuanto a nivel. De acuerdo a los datos, al rival y a la intensidad que consideramos del partido, o la estrategia, podemos optar por uno u otro jugador y siempre vamos a poner lo que es mejor para el partido y con Cerro vamos a hacerlo".

El técnico tricolor fue consultado sobre la posibilidad de que exista una variante en el arco con el ingreso de Mejía, pero manifestó: "Capacidad tiene cualquiera para ser titular. Es una de las posibilidades que hay. Estoy conforme con el equipo anterior y va a haber mucha oportunidad por la doble competencia".

Sobre los jugadores que sí hablo el "Guti" fueron Felipe Carvalho y Rafael García. Sobre el zaguero opinó: "Yo ya lo había visto a Carvalho. Se lo comenté a Lembo en aquel momento. Después se fue y le perdimos el rastro. Es un zaguero fuerte, alto, zurdo y esas tres condiciones muy importantes. Una persona que siempre quiere mejorar, trata de hacer todo ordenado".

En relación a "Rafa" dijo que "es un jugador muy importante en el día de hoy porque puede jugar de cinco y de zaguero. Cuando yo vine (por primera vez) estaba jugando de cinco y le pregunté si me podía dar una mano de zaguero y me dijo que sí. Hoy fue al revés, le pregunté si me podía dar una mano de cinco. Conocemos sus virtudes y defectos y él también las conoce".

En relación a los jugadores sentidos declaró: "Lorenzetti y Zunino son los únicos que no entrenan hoy, aunque Lorenzetti se podría sumar mañana. Zunino deberá esperar. No hay ninguno que no pueda jugar, hay algunos cansados o doloridos. Santiago (Rodríguez) estuvo bien, lo quisimos cuidar y preferimos no arriesgar mucho, tuvo una evolución buena", concluyó.