El "equipo incompleto": la campaña de AFA contra la Violencia de Género

En el día de la Eliminación de la Violencia de Género, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió a través de su cuenta oficial un conmovedor video para concientizar sobre la mujeres que son asesinadas en el país vecino.

En la pieza audiovisual aparecen jugadoras de fútbol femenino de distintos equipos del país, que ya tiene un fútbol profesional desde marzo, quienes explican las estadísticas de violencia y muerte que afectan directamente a las mujeres argentinas. Pero sobre todo, la narrativa del video intenta visualizar la ausencia de cada mujer asesinada.

Allí, las futbolistas se expresan: "Ahora que nos ven, queremos decirles algo. En Argentina hay un femicidio cada 26 horas y eso es un montón. Mujeres como yo, como tu mamá, como tu hermana, como tu sobrina, como nosotras".

#DíaContraLaViolenciaDeGénero En Argentina hay un femicidio cada 26 horas. Por eso, este fin de semana, las jugadoras del #TorneoRexona se unieron en la cancha.#25N #NiUnaMenos pic.twitter.com/93FLYN9Ckr — AFA (@afa) November 25, 2019

Y luego, las jugadoras de la publicación remarcan diferentes frases que reflejan lo terrible del maltrato y los casos de femicidio en el país: "Mujeres que no murieron, que las mataron, que no parecieron sin vida, las asesinaron. Para que todos vean lo que nos está pasando, para que todos vean que nos están matando. Para que entiendan que un femicidio cada 26 horas no es un número, son mujeres que ya no están".

En el final, se pueden ver las imágenes en los estadios en donde los equipos de fútbol femenino salieron a la cancha con menos jugadoras, para dejar en evidencia a las mujeres que ya no están. "La fecha pasada éramos 11, hoy somos 5", se lee en los carteles que sostuvo cada equipo en la previa de los partidos de la fecha.