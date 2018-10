“El equipo hizo todo para lograr los tres puntos”

El DT dijo que la derrota “deja un sabor amargo por lo que fue el partido en sí”. “Fue todo lo contrario al partido anterior, donde vine y dije que jugamos mal y no había que dar vueltas ni mentirle a la gente. Hoy fue todo lo contrario. Se crearon las chances y no se pudo hacer un gol. Nuestra obligación es levantar la cabeza porque se nos viene el partido con Fénix”, señaló en referencia al empate 1-1 con Torque.

“Cuando digo que hay que mejorar también me refiero a estos detalles. Abajo del arco erramos los goles, pero esto se trata de no bajar la cabeza y seguir trabajando. Se veía que venía el gol nuestro en cualquier momento pero no fue así. Sólo nos faltó meterla y se los dije en el entretiempo a los jugadores”, añadió.

El “Memo” además explicó que “cuando tenés tantas chances y no podés concretar puede pasar que te lleguen una vez y te hagan un gol. Ellos aprovecharon sus chances al máximo y nos ganaron el partido”.

Consultado sobre cuánto incidieron las ausencias de Guzmán Pereira y Cristian Rodríguez, suspendidos, y Lucas Viatri, sentido, contestó: “Queda feo hablar de los que no jugaron, porque los que entraron a la cancha la verdad que lo hicieron bien. Prefiero hablar de los que jugaron. Me gustó lo que hicieron Gonzalo Freitas, Darwin Núñez y ‘Maxi’ Rodríguez. Lo que nos faltó fue concretar”.

“Cuando uno da todo y los jugadores dan el máximo, te da confianza para lo que se viene. Lo que se viene es importante y este grupo está preparado para afrontarlo”, finalizó.