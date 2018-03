El equipo se dice de memoria

El técnico violeta Eduardo Acevedo no deja de pensar en la mejor planificación para el partido de este sábado, donde su equipo visitará a Nacional en el Gran Parque central a partir de la hora 19.00 por la sexta jornada del Apertura.



Es que Defensor Sporting no quiere perder pie en el certamen y sabe que para cumplir con ese objetivo debe vencer a los tricolores o, al menos, no perder.



En cuanto al equipo seguramente no habrá novedades. Ayrton Cougo, que vuelve, será titular, mientras que Martín Rabuñal -muy buen volante central- factiblemente se quede entre los relevos violetas.



Por eso, el equipo de los fusionados se puede decir casi que de memoria: Guillermo Reyes; Gonzalo Maulella, Nicolás Correa, Ernesto Goñi; Mathías Suárez, Mathías Cardacio, Matías Cabrera, Carlos Benavídez, Ayrton Cougo; Facundo Castro y Germán Rivero.



Acevedo busca dar la sorpresa en la estrategia, como lo hizo Marcelo Méndez con Progreso el domingo pasado en el Nasazzi, tapando los circuitos de juego más claro de los tricolores y yéndole al ataque con actitud.



Defensor Sporting tiene 10 puntos en el Apertura producto de tres triunfos, un empate y una derrota. Los albos, dirigidos por Alexander Medina, tienen dos unidades más y están en el segundo puesto del torneo.