El equipo de Copa jugaría con el "Chiche"

Leonardo Ramos decidió que Fabricio Formiliano y Maximiliano Rodríguez no viajen a Asunción para enfrentar a Libertad. A los dos futbolistas se los cuidará para la contienda clásica del próximo domingo, lo que haría que Matías Corujo ingrese en la oncena titular.



La inclusión del "Chiche" en el mediocampo aurinegro generaría también a otra variante, aunque en este caso sin el ingreso de otro futbolista. Lo que haría el técnico aurinegro es avanzar en el terreno a Cristian Rodríguez, para que pueda cumplir un papel similar al que desempeña habitualmente Maxi Rodríguez.

​

La determinación de Ramos de preservar al argentino no es nueva, dado que tampoco fue incluido en la delegación que viajó a Bolivia para medirse con el The Strongest. Tampoco es descabellado considerar que Corujo se coloque en el eje central del medio, acompañando a Guzmán Pereira, fundamentalmente porque ese papel ya ha sabido cumplirlo hasta en la propia selección uruguaya.

​

En principio, el equipo para medirse ante Libertad, el líder del Grupo C de la Copa Libertadores, tendría a Kevin Dawson; Guillermo Varela, Luis Maldonado, Ramón Arias, Rodrigo Rojo; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Matías Corujo, Agustín Canobbio; Cristian Rodríguez y Gabriel Fernández.



Vale destacar que este será el último partido que le resta por cumplir de suspensión al lateral Lucas Hernández, por lo que Ramos podrá utilizarlo nuevamente ante Libertad pero cuando se midan en el Campeón del Siglo el jueves 26 del corriente.