El equipo arachan se sigue armando para la Copa Libertadores

Cerro Largo se sigue preparando y armando para la Copa Libertadores. Cabe recordar que el equipo arachan sufrió una importante sangría: se le fueron ocho futbolistas que eran titulares en la pasada temporada. Algo bastante lógico teniendo en cuenta la muy buena campaña que hicieron, la que les permitió terminar terceros en la tabla Anual detrás de los dos grandes y clasificar a la segunda fase de la Copa Libertadores.

Pues bien, Cerro Largo sigue sumando futbolistas para intentar rearmar el equipo. Regresó a la institución Hugo Magallanes tras su pasaje por Nacional donde no tuvo prácticamente oportunidades. ​También su incorporaron el lateral izquierdo Santiago Merlo, el volante Axel Müller y el mediapunta Guillermo May. Casi todos ellos llegarían a préstamo, pero no se descarta que Cerro Largo tenga un porcentaje en futuras ventas, sobre todo en el caso de Axel Müller.

Cabe recordar, a su vez, que el plantel arachán conducido por Danielo Núñez, está en Lima donde en la noche de este sábado jugará frente a Universitario de Deportes en la Noche Crema. Se trata de la presentación del equipo de Gregorio Pérez para la temporada 2020 y Cerro Largo fue invitado a jugar ese partido tras el pase de Jonathan Dos Santos que hoy defiende al equipo peruano.