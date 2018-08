• “Fue una semana atípica porque no estamos acostumbrados a perder. Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos y se dio en cuestión de días dos derrotas consecutivas, pero el equipo está bien. Por supuesto que duelen las derrotas, pero también se sacan aprendizajes”.

• “Fueron dos derrotas diferentes. Por Copa se jugó mal y se perdió bien ante San Lorenzo; no estuvimos cómodos en el partido. Contra Defensor fue un partido atípico, desvirtuado en el minuto 4 cuando quedamos 11 contra 10. Quedaron muchos espacios tanto para jugar como para marcar”.

• “Después de ver la jugada de la expulsión por televisión me cambió la perspectiva porque no pensaba que (Matía) Suárez había agredido a (Brian) Ocampo y sin embargo no hubo roja para él. Eso no lo había visto en la cancha. Fuimos perjudicados en esa jugada; Ocampo reacciona por el puntapié que le da Suárez a la altura de los genitales”.

• “Hay que tener equilibrio emocional para manejar los partidos. Tanto cuando recibimos un gol —algo que nos ha ocurrido ya antes y no ha pasado a mayores, revirtiendo incluso el resultado— y sin embargo ante San Lorenzo nos cambió el estado de ánimo; y el otro día ante Defensor lo mismo. Lo he hablado, pero se ve que no alcanzó. Pero ojo que nosotros no tuvimos un mal primero tiempo, sí jugamos un muy mal segundo tiempo, pero es cierto que nos faltó equilibrio emocional”.

• “Ocampo está recién comenzando su carrera como profesional, tiene muchísimas cosas buenas, otras a corregir y lo va a lograr con los golpes como el del otro día. Es un buen futbolista que va a tener que aprender que está jugando ante futbolistas experientes que lo van a golpear, a insultar y a provocar. Debe tener ese equilibrio del que hablamos”.

• “Nosotros venimos jugando todo el Apertura, el Intermedio y el Clausura bajo este régimen. Siempre que jugamos los sábados tenemos que ganar, igual que los domingos, ya sea para pasar la presión hacia el otro lado o porque el rival ganó. Falta mucho todavía, no estamos ni en la mitad del campeonato, pero sin dudas debemos retomar el rumbo con un resultado positivo y buen juego”.

• “Hasta hace una semana, después del partido con Progreso, siempre dijimos que habían cosas para corregir más allá del juego y los buenos resultados. Ahora, porque perdimos dos partidos, tampoco está todo mal. Se hacen cosas bien y mal, incluso ganando. Debemos saber que estamos en el buen camino, que en estos dos últimos partidos no se nos dieron las cosas, pero que estamos capacitados para volver a la senda del triunfo”.

• “Gonzalo (Bergessio) está bien. Ha entrenado diferenciado porque no terminó bien el partido. El equipo para el sábado ya lo tengo en la cabeza, pero vamos a poner lo mejor que tengamos”.

• “Racing tiene un nuevo entrenador que llegó hace dos semanas. Tiene buenos jugadores, pero obviamente que cada técnico lleva su proceso. Es un equipo ordenado que intenta ser intenso en defensa”.