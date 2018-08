Entrenando penales

"Acá estamos, esperando que se venga la revancha", dijo Pablo López, tras haber terminado la última práctica previa al trascendente partido de mañana jueves por la Copa Sudamericana frente a Fluminense.



"Con el plantel que tenemos creo que se puede revertir", agregó el volante ofensivo refiriéndose al partido de ida en que cayeron 2 a 0, con dos goles anotados en los últimos minutos del juego disputado en Maracaná. "Allá hicimos un trabajo muy bueno hasta los 80 y poco de minutos cuando recibimos un gol, si nos vamos un poco más al ataque lo podemos revertir. Es cierto que nos faltó la parte ofensiva, pero fue un planteo muy bueno del técnico, por más que no dio resultado. Nos faltó muy poco para llevarnos un 0 a 0 que era terrible resultado", afirmó convencido el isabelino, quien en ese juego tuvo que defender, algo a lo que no está muy acostumbrado.



"Me sentí un poco raro porque no estoy acostumbrado, pero el equipo lo necesitaba y yo estoy para lo que el equipo necesite", admitió tras haber estado un buen rato practicando penales, una forma en la que puede llegar a definirse el partido de mañana. "Hay que tener todo preparado por si se llega a dar de la situación de los penales. Pero me imagino un partido diferente, con nosotros yendo más al ataque y si conseguimos un gol en los primeros 45 minutos, yo creo que se va a dar el partido de otra forma".



Pablo sabe que no llegan de la mejor forma, tras cuatro partidos sin poder ganar, algo bastante inusual para los dirigidos por Eduardo Acevedo. "En nosotros no infuye, estamos fuerte desde el punto de vista anímico", afirmó quien reconoció, a su vez, su buen momento personal, diferente al del equipo que recién se está ensamblando.



"En lo personal he podido convertir y estoy contento, pero al equipo no le ayudó mucho. Pero eso se puede revertir porque tenemos terrible equipo".