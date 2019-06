Un entrenador hondureño predice el título 16 de la Celeste 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antonio Tercero es un técnico hondureño que vive hace años en Estados Unidos y que inventó un sistema científico por el cual es capaz de predecir qué equipo va a ser campeón en diferentes torneos. Lo hizo en los últimos tres mundiales, en las dos últimas Copas Américas y en las copas europeas. Y ahora asegura que Uruguay va a ganar la Copa América.



“Las siete evaluaciones que realizo me dan a Uruguay como favorito. Es el equipo más sólido en todas las líneas, perfectamente estructurado. La experiencia, calidad y fortaleza que tiene en la defensa no la tiene ninguna otra selección. Es la mejor del mundo. Y tiene un mediocampo italiano de lujo, joven pero con experiencia al más alto nivel en juego táctico. Y además están Torreira del Arsenal y Valverde del Real Madrid. Y la delantera tiene a Suárez, Cavani y Stuani que son letales. Yo le llamo los trillizos del ataque porque los tres tienen 32 años”, explicó. “Uruguay me da con un 73%, y bajó un poco por la lesión de Suárez; Brasil con 72% y Argentina con un 70%”, añadió.

Tercero jugó fútbol profesional en Honduras y en Nicaragua. Era volante, pero su carrera se vio truncada por una lesión de rodilla, que en los años 90 era el fin de la carrera. Además, el dinero que le dieron para que se operara lo usó para ayudar a su familia. Es el único varón y tiene nueve hermanas y todas estaban estudiando. Tuvo que colgar los botines a los 22 años porque se le inflamaba la rodilla.



“Entonces me puse a estudiar fútbol: cursos, seminarios, capacitaciones, todo lo que me pudiera servir. Yo tenía una idea, en ese entonces considerada loca, de que debía existir una forma para ganar siempre en el fútbol. Y empecé a estudiar el fútbol como ciencia. A medida que pasaron los años, fui encontrando fundamentos más fuertes. Me puse a estudiar táctica y estrategia de guerra. Yo quería ir más allá. Leí muchos libros de entrenadores famosos. Aprendí muchos sistemas. Leí libros como El arte de la guerra, que es la biblia del fútbol y no sólo del fútbol. También tácticas de básquetbol, rugby y fútbol americano. Aprendí otros deportes para fortalecer mis fundamentos. Los que me ayudaran a ganar siempre en el fútbol. Lo conseguí allá por el 2008 y luego lo he ido perfeccionando”, contó.



“El primer Mundial que predije públicamente el resultado fue en el de Sudáfrica 2010. Nadie me creía que España iba a ganarlo. Me decían que estaba loco y España ganó”, explicó.

Estudioso. Es lo que es Tercero, quien envió su sistema a diferentes asociaciones y federaciones. En la MLS querían que se los enseñara, pero se negó.

“Hago siete evaluaciones diferentes. Y cuando llego a unos márgenes de diferencia, el que me da primero es el ganador en un 100% seguro. La primera evaluación es jugador por jugador, las características de cada uno. La suma de todas ellas me da un porcentaje por jugador y la suma de ellos da un porcentaje del equipo. Hago lo mismo con todos los equipos a participar y eso me da un ranking de calidad técnica-física de cada uno. Y le agrego la otra evaluación táctico-estratégica, según los sistemas de cada equipo. También estudio el terreno y el clima, no es lo mismo jugar en Brasil que en Canadá”, explicó quien también tiene en cuenta la edad de los futbolistas y su intensidad, según las diferentes situaciones de juego.



“Es un estudio científico profundo que yo llamo la Teoría Terceriana del Fútbol. Terceriana por mi apellido”, afirmó quien asesora a diferentes entrenadores.