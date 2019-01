Viatri volvió a Los Aromos y rompió el silencio: "No entraba en mi cabeza irme"

RELACIONADAS La importancia de un “9” probado By Enrique Arrillaga La importancia de un “9” probado La importancia de un “9” probado Repasá los goles de Viatri con la aurinegra By Daniel Rosa Repasá los goles de Viatri con la aurinegra Repasá los goles de Viatri con la aurinegra

"Me ajusté 3 veces a la economía del club y se rechazó, eso ya es un desorden dirigencial. Nunca se pidió un millón y medio de dólares, era menos y además de que ya estaba hablado esto anteriormente. Más que una falta de respeto, era un boludeo, en un momento no quería hablar con nadie. La última semana me veía afuera, pero se arregló", confesó el delantero argentino este sábado a la mañana en su regreso a Los Aromos.

"Lo que me mantuvo fue mi deseo de quedarme y el agradecimiento a este grupo, compañeros y los hinchas que siempre me apoyaron. En los clubes grandes tenés que estar a la orden en todo momento. Lo más importante es que ya estoy a la orden del entrenador. Futbolísticamente estoy en cero, es muy distinto trabajar solo que con el grupo", agregó.

De todos modos, aclaró: "Lo más importante es que ya estoy acá de nuevo. Ahora hay que apuntar a llegar bien a la Supercopa".

Por otra parte, explicó que "el sueño de cada equipo es pelear la Copa Libertadores hasta el final, pero es muy difícil".

"Es muy importante mantener la base del equipo. Salir campeón en Uruguay es complicado, aunque para el que mira desde afuera le pueda parecer fácil", finalizó.