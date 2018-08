¿Dónde entra el “Cebolla”?

Peñarol ya dio vuelta la página luego del empate y la pobre actuación ante Racing y ahora todas las baterías están puestas en el choque del jueves ante Atlético Paranaense, en Curitiba, por la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Desde el sábado en la noche, cuando terminó el partido en el Campeón del Siglo, algo quedó claro. El aurinegro necesita de inmediato que el “Cebolla” Rodríguez se incorpore a este equipo. Su inclusión resulta fundamental en al andamiaje y mucho más, pensando en un encuentro de carácter internacional.

Tras su participación en la Copa del Mundo de Rusia 2018, el lacacino se tomó unos días de vacaciones y se refugió junto a sus dos pequeñas hijas. El jueves pasado, se integró a los entrenamientos en Los Aromos. Con tan solo dos días de práctica, le manifestó a Diego López sus ganas de ser de la partida, pero el entrenador le bajó el pulgar.

“Lo tuve que frenar porque tenía unas ganas bárbaras de estar en este partido. Yo creo que él necesitaba tener unos días para desconectarse. Un jugador así yo también lo quería tener, pero creo que hay que hacer las cosas bien, ordenados y ahora ya está trabajando para volver”, reconoció el “Memo”.

Luego de la pobre expresión futbolística que tuvo el equipo, es un hecho que el “Cebolla” es un cambio seguro pensando en el partido del jueves, pero... ¿dónde?

Si mantiene el 4-4-2 con el que afrontó el pasado partido, el capitán aurinegro puede entrar como doble cinco o lanzarlo a su puesto habitual en la banda izquierda. Eso, en principio, parecería lo más lógico ya que entraría en el mismo esquema con el que venía jugando el equipo con el anterior DT: Leonardo Ramos.

Si opta por el 4-2-3-1 que utilizó en la gran mayoría de los amistosos de pretemporada, el “Cebolla” podría cumplir esas dos funciones e incluso jugar más adelante, pero por el centro de la cancha. Casi como un segundo punta, detrás de la referencia que seguramente realizará Gabriel Fernández.

Sabiendo que el primer partido será en condición de visitante, no sería nada alocado que el aurinegro salga tomando otros recaudos.

“Paranaense es un equipo que trata bien la pelota. Cambiaron de entrenador, cuidan más la fase defensiva cuando no tienen la pelota, pero es un equipo brasileño y tenés que estar concentrado, tratar de ir y jugar el partido y no meterte atrás. Somos un equipo grande y como tal tratar de jugar, no meternos atrás como un equipo chico”, valoró el “Memo”.

De todos modos, no caben dudas que sea en la posición que sea, el capitán le dará a Peñarol un salto de calidad. De doble cinco tiene la ventaja que se entiende muy bien con Guzmán Pereira, de los pocos rendimientos altos del debut. Con él en ese sector de la cancha, el aurinegro recuperará aspectos que no mostró ante Racing: tranquilidad para manejar los tiempos, claridad para dársela al compañero mejor ubicado, transiciones más rápidas de defensa a ataque, remate de larga distancia y un ejecutante de pelotas paradas.

Por izquierda, podrá tener otro recorrido aunque necesitará que la contención tenga un papel mucho más firme. Si vuelve a caer en las imprecisiones a la hora de la salida, le puede terminar costando muy caro en un encuentro de esta índole.

El jueves recién cumplirá una semana desde que se integró a los trabajos, pero el “Cebolla” estará dentro de la cancha y con la cinta de capitán. Peñarol pide a gritos por su regreso en un equipo que mostró pocas ideas en el primer partido del semestre.