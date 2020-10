"Si no entendés que en lo de Coates no hubo penal, no entendés lo que es mano"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exjuez argentino Javier Castrilli enfatizó que la mano del zaguero uruguayo Sebastián Coates, reclamada en Chile como un robo a su Selección, en minuto 90 del partido que Uruguay le ganó a la Roja "está pegada al cuerpo y no hay posición más natural que esa". A su juicio no hubo penal porque "claramente el jugador tira el brazo hacia atrás, quiere sacar el brazo porque se le viene la pelota encima".

Tras entender que el VAR bien leído viene para informar, para complementar el trabajo de los árbitros, consideró que la polémica por la mano de Coates se genera porque depende de la lectura que haga cada uno de la jugada. En su caso, estableció que Coates "no tenía tiempo real de poder quitar el brazo" y agregó que "evidenció esa conducta, no se quedó estático. Al revés, potenció su voluntad de no querer jugar el balón tirando el balón hacia atrás".

En su repaso más profundo de la jugada dijo: "Cuando lo veo me pregunto de qué estamos hablando. Si no entendés eso, difícilmente entiendas lo que es una mano. Para mí no hay ninguna duda en eso".

En su diálogo con 100% Deporte (Sport 890), Castrilli añadió: "¿Sigue existiendo el tema de la voluntad en la mano para los defensores? La respuesta es sí. El árbitro tiene que evaluar la conducta voluntaria, excepto si tiene el brazo extendido hacia arriba o hacia el costado por encima del hombro. Lo de Coates, para aquellos que jugaron al fútbol y no jugaron con globos en un cumpleaños de 15, se tienen que dar cuenta que esa mano es involuntaria. Es más, después si está pegado el brazo al cuerpo o no es otro tema. Cambiemos la pregunta. ¿Fue un movimiento natural del brazo? Y sí, los jugadores no pueden ir por la cancha como Teletubbies. ¿Le van a enyesar los brazos a los jugadores? No. Es un movimiento natural, y encima el hombre quiso tirar el brazo izquierdo hacia atrás".