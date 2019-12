Enroque de técnicos: varios en la mira de los mismos equipos

Algunos equipos aún no han decidido sus entrenadores para la próxima temporada. Y el tiempo apremia. Sobre todo porque hay que ocuparse de los contratos que terminan, que pueden renovarse o no y de las posibles altas. Pero todo eso debe analizarse con el nuevo técnico.

En algunos casos los clubes deben prepararse para la competencia internacional y en otros necesitan con urgencia dejar atrás la mala performance que realizaron en la pasada temporada. Y quieren recuperar su imagen.

Y lo cierto es que hay un enroque de entrenadores porque son varios los técnicos que están sobre la mesa en varias instituciones. Tal es el caso de Danielo Núñez, quien dirigió con gran éxito a Cerro Largo. Los arachanes terminaron terceros en la tabla Anual y jugarán la segunda fase de la Copa Libertadores frente a Palestino de Chile. Debutarán el 12 de febrero en el Ubilla.

Por eso, el presidente Ernesto Dehl debe definir altas y analizar las bajas, pero antes debe conversar al respecto con el entrenador sea Danielo o no. Es que el entrenador tiene dos posibilidades de salir al exterior (Ecuador y Argentina), pero además su carpeta está sobre la mesa en dos instituciones: Defensor Sporting y Danubio. Ambos clubes buscan un técnico para salir del mal momento, recuperar su imagen y volver a ser lo que fueron.

Pero en esos dos clubes, tradicionales adversarios desde las juveniles, también está Mauricio Larriera, quien tiene contrato por un año más con los de la Curva pero su nombre fue analizado en los violetas. Cabe recordar, a su vez que Larriera ya dirigió al equipo del Parque Rodó en 2015.

Danubio, con nueva directiva encabezada por Arturo Del Campo también mantuvo conversaciones con Jorge Fossati y Leonardo Ramos, pues buscaba en principio a alguien que tenga espalda ancha en la institución y que su exigente hinchada respete.

Ambos resultan caros para el momento de los de la franja, pero aún no están descartados. De todas maneras a Fossati lo quiere retener a toda costa River Plate y siempre está latente su vuelta al fútbol del Golfo; y Ramos se ilusionaba con poder regresar a Peñarol, aunque no corría con el número uno.

darseneros

Unanimidad por Fossati en River Plate y no hay plan B

Jorge Fossati se hizo cargo de River Plate antes del torneo Intermedio. Llegó luego de un muy mal Apertura del equipo, donde había conseguido solo tres victorias en las 15 fechas.

Fue el regreso del entrenador al fútbol uruguayo. Poco le importó su extensa trayectoria en la que dirigió 17 clubes y dos selecciones. Tampoco haber levantado una decena de copas en diferentes países ni tener económicamente resuelto el futuro de sus hijos y nietos. Regresó a River Plate, el primer equipo que dirigió, y se puso el overol en el Saroldi.

Apostó por los jóvenes del club, el ejemplo mayor fue darle la titularidad a Mathías Arezo, un chiquilín de 16 años que no lo defraudó.

Con Fossati los darseneros hicieron una gran campaña y jugaron la final del torneo Intermedio. Por eso los presididos por Willie Tucci quieren que se quede a toda costa. Y hay unanimidad en el tema, algo que hacía años que no sucedía. Por algo ni siquiera pensaron en un plan B.

Se reunirán este fin de semana para definir si sigue o no. Es que a Fossati siempre lo quieren del exterior. Y tuvo chances de salir durante el año, pero no aceptó porque estaba trabajando en River. Hoy hay dos equipos del Golfo que lo quieren además de una chance del fútbol de Japón. Y también lo pretende Danubio.