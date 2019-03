Enríquez explicó la diferencias entre un mánager, un gerente deportivo y un secretario técnico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"En estos días muchos socios e hinchas de Nacional me han preguntando sobre la función de un Mánager, Gerente Deportivo o Secretario Técnico, así como qué es un Proceso o Proyecto, me gustaría compartir mi experiencia y algunas definiciones considerando algunas confusiones que he leído", publicó el exgerente deportivo de Nacional y de Cerro Porteño en su cuenta oficial de Twitter.

Mánager general

"Es en pocas palabras un directivo rentado. cuya función al igual que la de un directivo es más ejecutiva. La diferencia con el directivo es que se le debe brindar el tiempo para dedicarle al club, tener la experiencia y el conocimiento de lo que es un club de fútbol y no como muchas veces pasa con los directivos que no conocen desde adentro la interna del club y el mundo del fútbol. Debe de vender la marca del club, tener los contactos en lo local y en el exterior, para que el club se potencie en todos sus ámbitos", explicó Enríquez.

Gerente deportivo

"Es aquella persona formada para llevar a cabo la planificación, ejecución, coordinación y control de las actividades que se desarrollan en una institución deportiva sin descuidar los factores exógenos que a la misma puede afectar. El mismo es dependiente únicamente de la figura máxima de la estructura deportiva en el organigrama. El presidente de la institución. En otras palabras, es el encargado de dotar de los medios necesarios como también la estabilidad para que los integrantes de la estructura deportiva puedan desarrollar sus tareas de la mejor manera posible en busca de los objetivos planificados. Sus funciones principales son la planificación, organización, ejecución coordinación y control", agregó el exgerente deportivo tricolor.

Secretario técnico

"Es fundamental el entendimiento entre todos los estamentos del club y clave la correcta interpretación de las funciones desde la Gerencia Deportiva y la Dirección Deportiva, afectando de forma directa al personal encargado de todas las áreas del club. Dirección técnica, coordinadores, entrenadores, encargados y los jugadores. La necesidad de que el Gerente Deportivo y el Director Deportivo optimicen las diferentes áreas del club en cuanto a las formas, métodos y sistemas de trabajo para la formación continua, progresiva y profesionalización de la institución, como también el relevamiento de datos y la documentación de los procedimientos.



La creación del "secretario técnico" responde por lo tanto a esta necesidad. Será el encargado de suplir al Director Deportivo para actividades periódicas cuando el mismo no este disponible por motivo de viajes, reuniones, desplazamientos en su hacer cotidiano, entre otras tareas", concluyó Enríquez.