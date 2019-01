El enorme corazón del "Chapa" 

Sergio Blanco tomó la decisión que le marcó su corazón. Tenía ofertas de tres clubes de Primera para continuar su carrera tras haber quedado libre de Wanderers, el club que ama. Pero finalmente, se inclinó por Torque. Es que más allá de la seriedad que ofrece el club que pertenece al Grupo City, el "Chapa" no quería enfrentarse a los bohemios.



"No quería pasar ese momento, ni hacérselo pasar a los hinchas de Wanderers", le reconoció el delantero a Ovación.



Tanto Cerro, como Rampla Juniors y Plaza Colonia, querían contar con sus servicios. Y a Blanco le costó decirles que no. "Recién hoy (en la tarde de este jueves) le dije que no a Cerro. Me había hablado el 'Culaca' González y me costó decirle que no. Como también a Plaza, cuyo entrenador también me llamó. Y a Rampla Juniors. Fue imponente", relató.



"Lo de Torque va a estar muy bueno", afirmó luego sobre lo que le espera a partir del martes cuando comience a entrenar con su nuevo equipo, a pesar de que el campeonato de Segunda recién empieza en abril. "Hay objetivos interesantes para fin de año. Y estoy muy entusiasmado".