El enojo de Jürgen Klopp con un periodista argentino por una pregunta del coronavirus

Liverpool recibe a Atlético de Madrid este miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Champions League y uno de los temas recurrentes es las medidas que toman los clubes y la UEFA ante el avance del coronavirus, por lo cual otros partidos de la misma instancia se jugarán a puertas cerradas.

La conferencia de prensa del día anterior al encuentro, en el cual el actual campeón europeo debe remontar el 1-0 de Madrid para avanzar a cuartos, el asunto no pasó de largo y más de una vez Jürgen Klopp fue consultado por el coronavirus, pese a que una semana atrás ya se había negado a hablar, no respondiendo una pregunta.

Este martes el técnico alemán fue consultado por un periodista argentino si tenía temor que uno de sus futbolistas contrajera la enfermedad. "¿Vivís en Madrid y no estás preocupado que tu ciudad esté cerrada?". Y agregó: "Jugar fútbol es solo un juego. Somos parte de una sociedad y todos deberíamos estar igualmente preocupados".

"Esto es exactamente lo que no me gusta. Que vengas, te sientes y me preguntes esto, pero vives en Madrid donde cierran escuelas y universidades. Pero piensas que el fútbol vale la pena viajar. Ese es nuestro problema común. No podemos solucionarlo desde el fútbol; jugamos fútbol".

"Tu trabajo es llevar la informarción y espero lo hagas mejor que cómo haces preguntas. Eso es lo que realmente me enoja, que me des la sensación que tengo un problema que vos no tenés. Todos tenemos el mismo problema", sostuvo.

Ante la acotación del periodista que "hay contacto físico en el juego", Klopp argumentó que "los futbolistas están todos sanos, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Lo que hacemos al no darnos la mano es mandar una señal. Es bueno para vos, para él y para mí no darnos la mano; no es importante que 22 jugadores completamente saludables se den la mano. Es una señal para la sociedad", repitió.