¡Enloqueció! Así se descargó Pablo Migliore tras el campeonato de Boca Juniors

Pablo Migliore es un confeso hincha de Boca Juniors y festejó como un hincha más el título de la Superliga Argentina. No solo eso, el ex Peñarol había anticipado en la semana durante un programa en televisión que River Plate no iba a poder ganar en Tucumán ante Atlético, y tuvo razón.

Con el empate 1-1 de los de Marcelo Gallardo en Tucumán y la victoria 1-0 de Boca en La Bombonera con gol de Carlos Tévez ante Gimnasia, el Xeneize se quedó con la Superliga y Migliore descargó toda la furia en las redes sociales.

"¡Qué te dije, vamos Boca!. ¡Qué te dije que pecheaba, sos River no te olvides, sos River cagón!. ¡Qué te dije cagón que no ganabas en Tucumán!, no es el "mudomental", es Tucumán, ahí no ganás papi", se descargó Migliore.



Un poco después y un poco más tranquilo el arquero subió un video a su cuenta de Instagram con otro mensaje para el equipo millonario: "No hay con qué darle, sos River. Toda tu vida vas a ser un cagón River, acordate, toda tu vida cagón".