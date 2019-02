Enfrentamiento entre hinchas de Lazio y Sevilla: cuatro españoles fueron apuñalados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Europa también pasa. Cuatro aficionados españoles del Sevilla fueron hospitalizados ayer luego de que fueron apuñalados en un enfrentamiento con hinchas de Lazio.

Tres de ellos ya están fuera de peligro y han recibido el alta médica, informó este jueves a Efe el hospital Santo Spirito.



La pelea, ocurrida en torno a las 21:30 hora loca en la calle Leonina, a poca distancia del Coliseo, involucró a más de cuarenta personas y se saldó con cinco heridos, cuatro españoles y un estadounidense, todos hospitalizados sin gravedad.



Dos aficionados españoles fueron trasladados en la noche del miércoles al Santo Spirito, en condiciones de poca gravedad. Uno de ellos recibió el alta médica a las 2 de la madrugada, mientras que el otro lo recibió a las 9 de esta mañana.



Ambos tenían heridas "típicas de las peleas", con golpes "provocados por palos" y cortes seguramente causados por cuchillos, aunque no se trataba de problemas preocupantes. Fueron curados y ya dejaron el hospital.



También otro aficionado sevillista, en su caso ingresado en la noche del miércoles en el hospital Umberto I, recibió el alta médica, según pudo saber Efe.



Según las primeras reconstrucciones, en las que trabaja desde el miércoles la Policía romana, hinchas con el rostro cubierto atacaron a unos aficionados sevillistas presentes en el centro de Roma en la víspera del partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa Lazio-Sevilla.



Todavía no ha sido posible identificar a los responsables y no hay denunciados, informó a Efe la Policía.



Más de 2.000 aficionados sevillistas llegaron a la capital italiana para asistir al encuentro de la Europa League en el estadio Olímpico y se reunirán en las próximas horas en la Villa Borghese, donde a partir de las 16 hora local serán conducidos en ómnibus públicos a la cancha.