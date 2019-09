Se enfrenta Liverpool, el más goleador contra River, el menos vencido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liverpool es el equipo más goleador del torneo Intermedio. Anotó 18 tantos en siete partidos disputados, a un promedio de más de dos por juego. Y mañana se enfrentará a la defensa menos vencida: la de River Plate. Los darseneros sólo recibieron tres goles en sus siete partidos.



Juan Ignacio Ramírez es el máximo artillero no sólo del Campeonato Uruguayo, sino también del Intermedio. El “Colo” marcó ocho de los 18 tantos de su equipo. Le sigue Federico Martínez, su compañero en la ofensiva, con cuatro conquistas. Diego Guastavino, mientras tanto, anotó dos; los mismos que Agustín Ocampo. Completan la nómina Hernán Figueredo y Matías Acuña con un gol cada uno.

ESTILO EUROPEO. Paulo Pezzolano es un técnico que tiene el arco rival entre ceja y ceja. Su equipo practica un fútbol moderno y dinámico. Un estilo europeo del que otros entrenadores hicieron gala, pero no pudieron demostrar en la cancha. Pezzolano, en cambio, lo demuestra con la forma en que juegan sus dirigidos. Con un arquero que es casi un líbero y sale jugando; con dos laterales bien abiertos y gente que maneja muy bien la pelota en el medio; además de los excelentes delanteros que la mandan a guardar.



Pezzolano demostró lo que quiere de los equipos ya desde sus inicios como entrenador. El primero que dirigió fue Torque, donde un día dejó de jugar para convertirse en técnico. Y no pudo haber arrancado mejor. En sus primeros 19 juegos perdió solo uno. Ganó 12 y empató los seis restantes. Y no fue sólo en el inicio, porque Torque logró un histórico ascenso. Y en su primera temporada al frente de Liverpool clasificó al equipo que peleaba el descenso a la Copa Sudamericana. No fue por casualidad.

El año pasado el “Papa” viajó a Europa a ver entrenamientos junto a su compañero Valentín Villazán. Lo hizo por segundo año consecutivo. “Ojalá pueda ir todos los años. Estar actualizado es muy importante. Ojalá tenga 70, 80 años y siga yendo. En Europa comparás con lo bueno que hacés y te das cuenta que no estás tan lejos. Y lo que no te gusta no lo tomás por más que lo hagan en el mejor equipo del mundo”, explicó Pezzolano.



Por ese fútbol dinámico muchos creen que Liverpool es favorito para la final. Su técnico no se la cree. “River es un equipo sólido, muy bien trabajado. No voy a hablar yo del entrenador. Un excelente técnico con una experiencia espectacular. También nos cruzamos el entrenador más experiente con el más joven. Para mi será una experiencia inolvidable”, reconoció el “Papa”.



“En River tienen las cosas claras, saben lo que quieren y a lo que juegan. Es un equipo compacto y sólido, con muy buenos jugadores. River no es solo la defensa, aunque en esa zona acumula muchos jugadores y forman una línea de cinco muy fuerte. No hay que trabajar solamente en cómo entrarles, también hay que saber defender. Ellos sacan contragolpes muy buenos, tienen jugadores veloces y un mediocampo intenso. Hay muchos detalles que cuidar en el partido del domingo. Nosotros tenemos que ir con nuestras armas. Es una final y no hay mañana”.

en Fénix Juan Alvez sufrió al equipo negriazul “Liverpool es un equipo muy contundente, no deja pasar las chances que tiene. Y nunca afloja, si ya te hizo tres goles te quiere hacer tres más”, explicó Juan Alvez, el defensa de Fénix, equipo que fue goleado por los negriazules.

“Tiene jugadores muy picantes a la hora del mano a mano, como Ramírez y Martínez. Y a Figueredo y Guastavino que te pueden abrir un partido de tiro libre. Los delanteros están rápidos y además definen muy bien. Y tienen una gran dinámica. Salen jugando desde el arquero y la prioridad es jugar la pelota por abajo. Se notó en los dos partidos que los enfrentamos: en el Apertura fue 4 a 4 y en el Intermedio nosotros no estábamos bien, ellos aprovecharon las chances y luego se nos hizo todo cuesta arriba”, agregó.

“Creo que la final va a a ser un partido muy estudiado. River no se va a regalar a salir a buscar el partido ante este Liverpool que si te descuidas, ya vas perdiendo 1 a 0 porque no te perdona”, insistió Alvez quien tuvo a Pezzolano como compañero en cancha en Liverpool. “Era un exquisito”.

EL DT LOS DESLUMBRÓ. River Plate tiene la mejor defensa del torneo Intermedio. Por algo terminó invicto: es el único equipo que no perdió. Y su arquero, Gastón Olveira, recibió solamente tres goles en los siete partidos. Juventud de Las Piedras, Defensor Sporting y Nacional fueron los únicos rivales que lograron convertirle a los dirigidos por Jorge Fossati.



“Lo de Liverpool es excelente. Han hecho una gran campaña. Sus números son elocuentes y ganaron todos los partidos con autoridad. Pero las finales se suele decir -y estoy de acuerdo- que son partidos aparte”, dijo Jorge Fossati sobre el juego de mañana en el Franzini.

El regreso del entrenador al primer equipo que le dio la posibilidad de entrenar en 1994 es una de las explicaciones para la buena campaña de los darsneros en el Intermedio. La presencia del “Flaco”, con una gran cantidad de pergaminos sobre sus hombros, deslumbró a los jóvenes futbolistas de River.



Además, de la mano de Fossati consiguieron mejoras para el trabajo diario. Y para muestra basta un botón: Fossati transformó el quincho del Saroldi, que se utilizaba esporádicamente para fiestas o reuniones, en un gimnasio para el primer equipo. “Algo que voy a tratar de hacer no por mí sino por River, es mejorar algunas cosas. Voy a tratar de colaborar. Entiendo que el fútbol uruguayo es pobre, pero no está en bancarrota. A veces pasa más por cabeza que por otra cosa”, había dicho el entrenador cuando regresó al club. Y lo está haciendo.

Fossati suele decir que la convicción en lo que hace es uno de sus méritos. Y pone el ejemplo de las fuertes críticas que recibió cuando se animó a jugar con línea de tres en Peñarol. “Fui de los primeros en usar la línea de tres y me querían matar. Decían que era faltarle el respeto a Peñarol”, contó sobre un esquema defensivo que sigue utilizando hoy en River Plate y que le ha dado buenos resultados en el Intermedio, más allá de las altos rendimientos del arquero Olveira.

LÍNEA DE TRES. El equipo darsenero juega con tres hombres delante de Olveira: Gonzalo Viera, Agustín Ale y Joaquín Fernández. Aunque esa línea de tres puede convertirse rápidamente en una de cinco con el “Ojito” Nicolás Rodríguez por derecha y Joaquín Piquerez por izquierda.



Maximiliano Calzada y el capitán Sebastián Píriz le dan solidez a la mitad de la cancha, mientras que Diego Vicente juega un poco más adelantado. En la ofensiva, Luis Urruti y el juvenil Matías Arezo aprovechan su velocidad para salir de contraataque. También está Juan Manuel Olivera, quien jugó junto a Arezo cuando Urruti estuvo suspendido (en la victoria frente a Peñarol) y fue clave haciendo el trabajo sucio para el juvenil.



River también es muy bueno en las pelotas quietas, tanto a favor como en contra.



“Esta fue una semana especial, mañana hay una final. Y eso no es frecuente para River. Yo puedo ser muy veterano y he tenido la posibilidad de vivir varias situaciones parecidas, pero eso no significa que no sienta ansiedad. Y que no juegue el partido la noche anterior”, reconoció el técnico que cambió a River.