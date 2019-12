Encuesta El País: reconocimiento a Giorgian ingresando al 11 ideal de América

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presencia de River Plate y Flamengo en la final de la Copa Libertadores y el buen rendimiento mostrado por ambos a lo largo del año llevó a que 10 de los 11 jugadores que integran el once ideal de América sean del “Millonario” y del “Mengao”.

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta es uno de ellos y es el reconocimiento que recibió el nacido en Nuevo Berlín luego de salir tercero en la encuesta a mejor jugador de América y ver cómo Bruno Henrique finalizaba como el mejor jugador de Brasil. El “Cocho” fue importante en la consagración y así lo demostraron los periodistas deportivos en la votación.

Éverton tiene el gran mérito de ser el único jugador en no pertenecer a estos equipos y además ingresar en el once ideal de la temporada. El jugador de Gremio no solo destacó en su equipo, también lo hizo con la selección brasileña con la que logró el título de campeón de la Copa América.



El once ideal elegido por los periodistas que participan en la encuesta.