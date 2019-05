Encuesta: ¿Quién fue el mejor jugador de la fecha 11 del Apertura?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol ganó, sigue líder y gracias a la victoria de Cerro Largo como local ante Fénix, ahora la distancia entre los aurinegros y el albivioleta es de cuatro puntos.



En la victoria de los del 'Memo' López, el arquero Kevin Dawson fue importante al igual que Adolfo Lima en la victoria del 'arachán'. Fue una fecha en la que se destacaron varios jugadores que marcaron en más de una ocasión, hubo hat-tricks de Federico Martínez en Liverpool y Kevin Ramírez en Nacional.

Los candidatos:

Adolfo Lima fue una de las piezas claves en el triunfo de Cerro Largo sobre Fénix que dejó a los de Juan Ramón Carrasco sin invicto y al arachán a seis puntos del líder Peñarol. El zurdo repitió una buena actuación ante el albivioleta como lo había hecho ante Nacional con gran velocidad por la banda y asistencias constantes a los puntas.

Kevin Ramírez se metió en el once de Nacional ante Progreso por las ausencias de Octavo Rivero y Gonzalo Bergessio y el de Rivera no defraudó. Hat-trick para el ex Wanderers que fue protagonista en la victoria de su equipo.

Federico Martínez fue otro que gritó de a tres en la fecha. El jugador de Liverpool se sintió bien en el césped sintético del Complejo Rentistas y con sus tres tantos fue vital en la victoria de los de Paulo Pezzolano ante Boston River.

Kevin Dawson fue clave en los primeros minutos del segundo tiempo con tres brillantes atajadas para mantener la ventaja de Peñarol que le ganó dos a cero a River Plate y sigue prendido arriba en la punta del Torneo Apertura a cuatro puntos de ventaja sobre Fénix y seis de Cerro Largo.