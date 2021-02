Encontraron sin vida el cuerpo de Santiago "Morro" García en Mendoza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Triste y trágica noticia: Santiago "Morro" García apareció sin vida en su apartamento de Mendoza este sábado a la mañana, según informan los medios argentinos. El uruguayo, que tenía 30 años y es el goleador histórico de Godoy Cruz en la Primera División argentina, no iba a continuar en el equipo mendocino y estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Según las primeras versiones, se habría quitado la vida.

"Mediante el siguiente mensaje tengo que confirmar la lamentable noticia que se dio a conocer en el día de hoy sobre Santiago 'Morro' García. Les pido por favor que traten la siguiente noticia con el respeto que se merece y que corresponde. De parte de todo el club nos sentimos completamente afligidos e insistimos y rogamos por favor que se respete este momento, por sus familiares y amigos", se escribió desde el Departamento de Prensa del club.

CONMOCIÓN EN EL FÚTBOL ARGENTINO: Se suicidó el Morro García. El delantero de Godoy Cruz tenía 30 años y estaba con tratamiento psiquiátrico. pic.twitter.com/jfHudoWxKW — TyC Sports (@TyCSports) February 6, 2021

No eran días sencillos para el "Morro", que había sido atacado duramente por el presidente del Tomba, José Eduardo Mansur. El titular del equipo mendocino había anunciado que no contaría más en el futbolista uruguayo porque no se trataba de un buen ejemplo de líder. Tal vez por eso, y por algunos problemas familiares como el no poder venir a Uruguay para ver a su hija, con la que no estaba hacía más de un año, decidió someterse a un tratamiento psiquiátrico para tratar de salir de la depresión.

Ídolo en Godoy Cruz, club con el que convirtió 51 goles en Primera División (goleador de la Superliga 2017-18 con 17) y elegido el mejor delantero del torneo, el "Morro" buscaba una salida consensuada. Las puertas de Nacional estaban abiertas y todo apuntaba a que el retorno al club que lo forjó se concretaría para el próximo torneo Apertura, a comenzar en abril.

Precisamente la institución tricolor, que lo ascendió al equipo principal con solo 17 años, colgó un mensaje en redes sociales confirmando la noticia y adhiriéndose al dolor que generó la desaparición de tan joven profesional.

No hay palabras ni consuelo.

Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en en la historia reciente de Nacional.

Todos lloramos por “El Morro” #QEPD pic.twitter.com/rMKflHnwnT — Nacional (@Nacional) February 6, 2021

Las primeras informaciones que llegan desde Mendoza es que Santiago García se habría quitado la vida producto de su estado depresivo. "Desde el ministerio de Seguridad provincial le informaron a LA NACION que todos los indicios conducen a que se trató de un suicidio e intentan establecer la fecha del fallecimiento. Hallaron un arma al lado del cuerpo", escribe La Nación.

Según confirmó el jefe de investigaciones de Mendoza al noticiero TN, llegaron hasta el apartamento del futbolista alertados de que hacía varios días que no se tenían noticias de Santiago García y la hipótesis que se maneja es que llevaba muerto entre dos y tres días.

La carrera del "Morro"

En 2008 un grupo de jóvenes comenzó a entrenar en Los Céspedes ascendidos al equipo principal de Nacional por Gerardo Pelusso. Entre ellos estaban Maximiliano Calzada, Mauricio Pereyra, Nicolás Lodeiro y Santiago García.

Aún con 17 años (14 de septiembre de 1990), el 22 de julijo de 2008 anotó su primer gol oficial y valió un título. Con la camiseta número 5, el "Morro" saltó a la cancha en la final de la Liguilla ante Defensor Sporting y anotó el gol para el triunfo 1-0. Y desde entonces no paró de anotar, transformándose en figura clave para el título de 2009.

Parece que hubiera sido ayer ese 22 de julio de 2008 cuando @GerardoPelusso te mandó a la cancha, nada más y nada menos que en una final, Morro querido.pic.twitter.com/Fwu8d2kdbT — Fran Saxlund (@FranSaxlund) February 6, 2021

Ese año fue convocado a la selección Sub 20 que disputó el Sudamericano en Venezuela y luego el Mundial en Egipto, certamen este último en el cual anotó un gol.

En 2010, dirigido por Juan Ramón Carrasco, fue bicampeón uruguayo con el tricolor y en 2011, en una salida que por cierto fue bastante polémica, se marchó a jugar a Athletico Paranaense de Brasil, donde jugó apenas 18 partidos y convirtió 2 tantos.

Al no ser tenido en cuenta, marchó hacia Turquía para enrolarse en 2012 a Kasimpasa. Allí tampoco trascendió, porque solo jugó 12 encuentros y convirtió dos goles.

En 2013 retornó a Nacional, donde tuvo 14 presencias y no llegó a convertir. River Plate le abrió las puertas y allí el "Morro" volvió a explotar. Disputó 37 encuentros en dos temporadas, fue goleador del Apertura 2015 con 10 tantos y convirtió en total 14.

La familia darsenera está de luto, siempre te vamos a recordar así

Descansa en paz, Morro ❤️ pic.twitter.com/7QbaUrTm4q — C. A. River Plate Oficial (@cariverplateuru) February 6, 2021

Esto lo hizo salir nuevamente del país. Recaló en Godoy Cruz, donde a fuerza de goles se convirtió en ídolo. Jugó durante seis temporadas en el Tomba, del que se marcharía este año.

Santiago "Morro" García disputó en toda su carrera 295 partidos y convirtió 116 goles: 47 para Nacional, 2 para Paranaense, 2 para Kasimpasa, 14 para River Plate y 51 para Godoy Cruz.