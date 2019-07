¿Dónde van a encontrar lugar para jugar estos cracks?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace largo rato que ya no es un simple decorado del gran espectáculo. Y, por más que en algunos casos tiene razón el aficionado cuando habla del puro humo que aparece para llenar el espacio vacío que deja el cese de la actividad, los mercados de fichajes se han posicionado en un lugar de gran impacto por los montos de las operaciones que año tras año imponen récords o por los grandes nombres que de manera sorprendente van de un cuadro de lujo o otro igual o superior.

En actual verano boreal europeo ya se han registrado operaciones estratosféricas, cada vez más alejadas de la realidad del mundo que se vive en el hemisferio sur del planeta, pero ni siquiera los 127 millones de euros que el Atlético de Madrid pagó al Benfica por Joao Félix o los 120 millones que Barcelona abonó al Atlético de Madrid por la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann o los 100 millones de euros que abonó el Real Madrid al Chelsea por la ficha de Eden Hazard han conseguido quitarle expectativa a los 6 posibles negocios que pueden terminar realizándose antes que el 2 de septiembre se cierre la ventana de transferencia en las ligas de España, Italia, Francia y Alemania. En Inglaterra se cierra el 8 de agosto.

Las cuentas pendientes, esas que tienen en alerta constante a las redes sociales y a todos los medios digitales del planeta fútbol, que seguramente gozarán de grandes despliegues informativos y analíticos si terminan de concretarse, son las de Neymar, Paul Pogba, Gareth Bale, Paulo Dybala, James Rodríguez y Philippe Coutinho.

neymar Suspenso hasta el final del período de pases

Este, si se realiza, será el gran estruendo del mercado de transferencias. Neymar quiere volver al Barcelona, el club blaugrana lo quiere recuperar, pero el PSG no la hace nada fácil.

El presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu realizado todos los movimientos que estaban a su alcance, incluso comunicaciones directas con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG.

Lo último que informó Mundo Deportivo es que el dirigente blaugrana pidió al del PSG ser el primero en recibir la información en caso de que los parisinos finalmente decidan poner a Neymar en venta. Por ahora, los franceses han declarado oficialmente que no negocian por el futbolista.

La primera oferta de 40 millones de euros más la ficha de Philippe Coutinho (el Barcelona pagó 145 millones por el brasileño) fue rechazada.

Acá habrá que esperar hasta último momento, porque Neymar no pone cara de buenos amigos en China, porque el club no lo va a utilizar en ningún partido de su gira por Asia y porque la imagen del brasileño está perdiendo espacio en las redes sociales del club.

paul pogba Otro que se quiere ir del lugar en el que está

El mediocampista francés lo ha dejado bien en claro varias veces: no quiere continuar su carrera deportiva en el Manchester United. Aunque el técnico Ole Gunnar Solskjaer ha hablado con Paul Pogba procurando convencerle de permanecer en los "red devils", el deseo del titán futbolista es el de unirse a Zinedine Zidane.

El gran problema para el Real Madrid, además del poco convencimiento que tiene Florentino Pérez de sumarlo a sus filas, son los 200 millones de euros que quieren los directivos del club de Old Trafford para desprenderse del jugador que se caracteriza por su técnica, despliegue y gran físico.

La promesa del presidente de armar otra especie de equipo galáctico podría terminar generando el fichaje de Pogba, que se sumaría así a la gran apuesta realizada por Eden Hazard.

paulo dybala Primera oferta rechazada

Paulo Dybala quiere encontrar un destino futbolístico en el que pueda tener más participación como jugador titular. La Juventus, en tanto, estaría dispuesta a abrirle las puertas, siempre y cuando la oferta que llegue sea tentadora. Por ahora, la primera propuesta del Tottenham por 50 millones de euros fue rechazada, según indicó La Stampa.

Para que la "Vecchia Signora" conceda el sí, van a tener que arrimarse lo más cerca posible al doble del dinero ofrecido. The Thimes indicó que los Spurs podrían llegar a los 90 millones que supuestamente pretende la "Juve" y el pase se concretaría.

El problema para el Tottenham es que a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, su mercado de fichajes termina el 8 de agosto.

gareth bale Deshojando la margarita

Que se va. Que no se va. Que me quedo acá porque hay contrato vigente. Que si se va será mejor para todos. En fin, la novela de Gareth Bale, Zinedine Zidane y su vida futura en Real Madrid es interminable. El gran problema es que no se trata de un traspaso que sea accesible para muchos equipos.

Además, las versiones de que lo pretendían el Manchester United, el Tottenham y el PSG se han ido apagando con el paso de los días y lo único que se recibió fue una oferta calificada de "estúpida" del equipo chino Jiangsu Suning (22 millones de euros).

james rodríguez Entre el Atlético de Madrid y el Napoli

El horizonte de James Rodríguez parece comenzar a despejarse. El talentoso mediocampista de la Selección colombiana está muy cerca de cambiar equipo porque el Atlético de Madrid reconoció que el jugador le interesa y el Napoli no cesa en su pretensión de lograr su fichaje.

Real Madrid pretende 42 millones de euros por su ficha y el técnico Carlo Ancelotti, conductor del Napoli, ha manifestado públicamente que desea tenerlo en sus filas.

También es del agrado de Diego Simeone, porque así lo dejó en claro el directivo Miguel Ángel Gil Marín en diálogo con ESPN. Todo podría resolverse en cuestión de días: aunque todavía sin poder definir si se irá a Italia o permanecerá en España.

Philippe Coutinho Moneda de cambio o perder poco

Philippe Coutinho, jugador por el que Barcelona desembolsó 145 millones de euros para comprárselo al Liverpool, no ha colmado las expectativas en el club blaugrana y la afición culé ya no aprecia su presencia en el equipo.

Eso sí, a nadie se le pasa por la cabeza desprenderse del brasileño si por lo menos no llegan 120 millones de euros de oferta por su ficha. Además, bajarle tanto el monto sería poco inteligente si es que se lo quiere utilizar como moneda de cambio para seducir al PSG en la dura negociación por Neymar.

El alemán Thomas Tuchel, entrenador del PSG, quiere al brasileño, pero de ahí a que todo termine prosperando con el trueque falta mucho camino por recorrer.

El que ya descartó su llegada es otro técnico alemán: Jürgen Klopp. El actual entrenador del Liverpool admitió que aprecia enormemente al internacional brasileño como jugador y persona, pero fue sincero al revelar que su club no está en condiciones de hacer un desembolso de esa magnitud para volver a contratarlo.