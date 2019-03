"Vamos encontrando el camino, pero nos está costando más de lo que creíamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

RELACIONADAS Zamora, el rival de Nacional, apuesta al fútbol veloz por las bandas By Edward Piñón Zamora, el rival de Nacional, apuesta al fútbol veloz por las bandas Zamora, el rival de Nacional, apuesta al fútbol veloz por las bandas Nacional bajó los precios para el duelo ante Mineiro By Pablo Cupese Nacional bajó los precios para el duelo ante Mineiro Nacional bajó los precios para el duelo ante Mineiro Rivero no tiene desgarro y hay chances de que pueda jugar ante Boston River By Bruno Scelza Rivero no tiene desgarro y hay chances de que pueda jugar ante Boston River Rivero no tiene desgarro y hay chances de que pueda jugar ante Boston River

Las prioridades para Eduardo Domínguez están claras: ganar el Campeonato Uruguayo. En eso está en sintonía con el presidente José Decurnex, aunque eso no significa que no se afronte el debut de este miércoles (20.30 de Uruguay) con seriedad, según explicó el propio entrenador.

Conferencia de Eduardo Domínguez previo al debut por la Copa https://t.co/YFPrl6pzL2 — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) March 5, 2019

"La Copa es diferente, se juega diferente, somos nacional y venimos en busca de ganar el partido", indicó Domínguez ya instalado en Barinas y en contacto con los medios uruguayos. Sostuvo que a nivel internacional "es otro fútbol" al de la liga local, porque "hay menos roce y el juego es más dinámico. Hay que saber y entender cómo jugar esta clase de partidos".

Cardacio: "En Nacional siempre hay que ganar" By Pablo Cupese Cardacio: "En Nacional siempre hay que ganar" MIRA TAMBIÉN Cardacio: "En Nacional siempre hay que ganar"

Reveló sí que la adaptación del equipo a su idea táctica ha tomado más tiempo del previsto. "De a poco vamos encontrando el camino, pero nos está costando más de lo que creíamos".

No obstante, le sobra fe para revertir la situación, esa que lo encuentra a Nacional sin triunfos oficiales en 90' luego de cuatro partidos. "Tengo mucha confianza porque los veo a los muchachos trabajar con entusiasmo para todos los días ser competitivos. El último fin de semana no salieron las cosas y quedamos en deuda, pero no me generan dudas los resultados adversos que tuvimos, aunque nos duelen mucho. Nos gusta esta clase de desafíos para revertir esa imagen que se dejó".

Domínguez admitió que conseguir un triunfo este miércoles ante Zamora sería de gran valor. "Ganar un partido de Copa como este nos daría un golpe anímico importante", aunque aclaró que el certamen continental no es la prioridad. "También sabemos que el objetivo nuestro es el torneo uruguayo. Más allá de que consigamos ahora un buen resultado, el sábado tenemos que estar bien para en nuestra casa empezar a pisar fuerte".

Ello, sin embargo, no significa que descuidará la actividad internacional. "La Copa es el certamen más lindo de Sudamérica y la vamos a tomar como tal", expresó al ser consultado si a la hora de hacer rotaciones guardará lo que entiende son sus mejores armas para el Apertura. Negó que ello fuera así y apuntó: "Es una competencia internacional que le puede significar mucho al club, pero el objetivo fundamental no hay que descuidarlo. Eso es lo que digo".