Un empresario estadounidense compró la Roma y ahora... ¿vendrá por Cavani?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Roma anunció este jueves el acuerdo entre su propietario, el estadounidense James Pallotta, y Dan Friedkin, otro empresario del mismo país, para la venta del club por una cantidad cercana a los 600 millones de euros. El nuevo dueño buscará nuevos patrocinadores y para ello es esencial incorporar figuras de alto nivel. Vale recordar que el nombre de Edinson Cavani ya fue incluido, días pasados, al grupo empresarial que quería vincularse al club italiano.

"La AS Roma confirma que se llegó a un acuerdo esta noche entre AS Roma SPV LLC, accionista mayoritario de la AS Roma S.p.A, y el Grupo Friedkin para la venta del club. Los contratos se firmaron el miércoles por la noche", escribió el club italiano en un comunicado.

"La operación está valorada en unos 591 millones de euros", añadió el conjunto 'giallorosso'. El acuerdo de venta definitivo deberá firmarse antes del final del mes de agosto.

El empresario estadounidense James Pallotta presidía la Roma desde 2012. A partir de 2014 se convirtió en el propietario del 100% del club.

El nuevo dueño, Friedkin, tiene 54 años y sus negocios se ubican en Houston, en el estado de Texas. Está al frente de un holding que agrupa una docena de empresas y está activo principalmente en la venta de automóviles y la hostelería.

De acuerdo con Forbes, su fortuna estimada es un poco superior a los 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros), lo que le convertiría en el 504º hombre más rico del mundo.

La búsqueda de nuevos patrocinadores será esencial para reducir las deudas, evitar la transferencia de jugadores importantes y no necesariamente depender de las famosas ganancias de capital en los próximos años. Obviamente, para atraer nuevos patrocinadores e inversores, también necesita jugadores de alto nivel conocidos en todo el mundo.

Precisamente por esta razón, el nombre de Cavani es uno de los futbolistas que más interesa en filas italianas. Así incluso lo reconoció en el entorno del "Matador" a Ovación. “Ellos me contactaron para que le hiciera llegar una propuesta formal a Walter Guglielmone (hermano y representante de Cavani) y si ese grupo adquiere definitivamente a la Roma quieren a Edinson en el equipo”, le contó a Ovación en los primeros días del pasado mes de julio Gastón Fernández.

Un movimiento de esta naturaleza podría permitirle a la Roma tener un protagonista de lujo y atractivo para los inversores. Pero no es el único. Según indicó el diario Corriere dello Sport, en primera línea está Francesco Totti.

"El excapitán nunca ha ocultado que quiere regresar a Trigoria con una nueva propiedad: la llegada de Friedkin, un hombre de cine y entretenimiento, ciertamente puede reabrir la negociación", escribió el diario.

Totti representa a los hinchas romanos en todo el mundo. Su imagen puede empujar al club.