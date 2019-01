El empresario Boselli traerá a Felipe Carballo

RELACIONADAS Otro regreso: gestión firme por Carballo By Daniel Rosa Otro regreso: gestión firme por Carballo Otro regreso: gestión firme por Carballo Felipe Carballo: "El club me necesita y yo siempre estoy dispuesto a ayudar" By Edward Piñón Felipe Carballo: "El club me necesita y yo siempre estoy dispuesto a ayudar" Felipe Carballo: "El club me necesita y yo siempre estoy dispuesto a ayudar"

Caso cerrado. Si bien es cierto que todavía falta que en Sevilla le levanten el pulgar, el empresario Pablo Boselli avanzó lo suficiente como para considerar que Felipe Carballo se pondrá nuevamente la camiseta tricolor.

La necesidad de Nacional de contar con el mediocampista, el deseo enorme del jugador de venir al club de sus amores para dar una mano en lo deportivo y la inteligencia del empresario para hacer ver en España que el mejor lugar para que Carballo no se desvalorice está dentro de la cancha, jugando y sintiéndose importante, se convierten en la mejor fórmula para que todos tengan su beneficio.

Boselli ya hizo ver a los directivos españoles que la imposibilidad de jugar en el Sevilla, porque no tiene el pasaporte comunitario, está perjudicando a Carballo y al club que tiene su ficha. “Estamos convencidos, tanto nosotros como Nacional, que estamos ayudando a Sevilla, no lo jorobamos. ¿De qué sirve tener a Felipe (Carballo) en el segundo equipo con el problema del pasaporte comunitario?”, comentó Boselli en el programa Tirando Paredes (1010 AM).

Y esa estrategia, muy válida, es la que comenzó a despejar el camino para que Carballo retorne a los tricolores.

De hecho, de no haber sido por las declaraciones públicas en las que el mediocampista fue muy expresivo al transmitir sus deseos de volver a Nacional, ya estaría en Montevideo entrenando bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.

En todo caso, lo único que falta, es que el presidente de Sevilla, José Castro Carmona termine de dar el OK, lo que seguramente ocurrirá después de la reunión que sostendrá con Boselli.

Por otra parte, no sería de extrañar que el empresario solucione otro fichaje más con los tricolores. Según supo Ovación hay dos en carpeta.