Empiezan a recibir sondeos por Mejía, Neves y Corujo

La obtención del Campeonato Uruguayo y el lucimiento individual de varios jugadores aumentan las posibilidades de que algunos futbolistas de Nacional puedan emigrar en el próximo período de pases. Fuentes tricolores revelaron que ya llegaron sondeos por Luis Mejía, Gabriel Neves y Guzmán Corujo.

Sin perjuicio de ello, en filas de Nacional se considera que los jugadores que tienen grandes posibilidades de continuar con su carrera deportiva en el exterior son Matías Viña y Matías Zunino.

Zunino, que tendría que renovar el contrato con los tricolores porque se le vence el 31 de diciembre, ya dijo que le gustaría quedarse en filas de Nacional, pero hay posibilidades de que se vaya a un mercado más poderoso.

Lo de Viña se presume que será la gran operación del mercado por las gestiones o mensajes que han llegado desde Europa. Clubes de Alemania y España ya realizaron consultas por el lateral titular de la Selección uruguaya.

Otro futbolista que podría partir es Felipe Carvalho, en virtud de que también se han recibido algunas consultas por el zaguero. En este caso, Nacional tiene un porcentaje de su ficha.

fichaje El caso Diego Polenta

La reunión que mantuvieron el presidente de Nacional, José Decurnex, y el futbolista Diego Polenta, no permitió abrochar su regreso porque el planteo económico realizado se enmarca dentro de la política que el club va a imponer para la próxima temporada.

Fuentes tricolores subrayaron que de la única forma en la que Polenta podrá dar el OK para su retorno es que no reciba ningún otro planteamiento del exterior o que esos no estén a la altura de sus aspiraciones. Eso es lo único que podría allanar el camino para un nuevo vínculo con el club.

permanencia El caso Gonzalo Bergessio

La renovación de Gonzalo Bergessio es un tema muy importante en filas de Nacional. Pero su permanencia, deseada por el enorme caudal de goles que aportó en dos temporadas, no provocará la ruptura del plan maestro.

Esto significa que Bergessio no tendrá un tratamiento diferente al que se dará a todos los futbolistas, porque Nacional quiere reducir su presupuesto.