Empieza la Segunda División

La Segunda División Profesional comenzará esta mañana más allá de que hasta último momento no se sabía si el certamen podía iniciar ya que nueve clubes presentaron una nota a la Mesa Ejecutiva de la divisional para postergar el comienzo debido a las deudas. Pero el organismo lo negó, Villa Española pidió una prórroga y pudo pagar a tiempo, y así los 14 clubes buscarán los tres ascensos para jugar en la máxima categoría de Uruguay en 2019.



La primera fecha empezará con el partido entre Villa Teresa y Rentistas en el Nasazzi, en el partido que irá 10.05 (TV). Por la tarde jugarán desde las 16.00 Cerrito contra Albion en el Capurro, Sud América frente a Villa Española en el Paladino, Juventud y Deportivo Maldonado en el Parque Artigas, Cerro Largo ante Miramar en el Ubilla (19.00) y Central con Plaza en el Palermo. Mañana jugarán Tacurembó y Oriental en el Goyenola.



Plaza Colonia. Un equipo que le cae bien a todos.

Plaza Colonia, que producto de su buen manejo de las redes sociales ha generado simpatía en el fútbol uruguayo, buscará rápidamente el ascenso a Primera División tras perder la categoría en el 2017.



Ya no está Pedro Gracia en la conducción técnica y en su lugar llegó un técnico joven: Mario Szlafmyc. El plantel sumó en las últimas horas la incorporación del ex-Nacional Juan Cruz Mascia, que buscará tener la cuota goleadora que dejó Renzo López, que se fue a jugar a Japón junto al buen volante central Matías Caseras. También llegó Richard Dorrego.

DT: Mario Szlafmyc



Altas. Álvaro Aschieri y Richard Dorrego (Rentistas), Elías Usmeres (Estudiantes de La Plata (Argentina), Javier Sequeira, Juan Cruz Mascia (El Tanque).



Bajas. Guillermo Firpo y Federico Pérez (Cobreloa), Matías Caseras y Renzo López (Kyoto Sanga), Facundo Waller (Nacional).

Foto: Archivo El País

Juventud. De la mano de Álvaro Fuerte, por el regreso

Tras la ida de José Puente, Juventud de Las Piedras eligió como técnico a Álvaro Fuerte, que se venía desempeñando como gerente deportivo del club, que conoce a la institución y que tiene buenas condiciones para llevar al “Juve” nuevamente a Primera División.



La misión del técnico es poder reconstruir un equipo que tuvo muchas bajas (varias de ellas de titulares como el arquero Falcón, Malán, Albín y el “Rulo” Varela) y que contó con la llegada de varios futbolistas, entre los que se destacan el guardameta Britos, el zaguero Santucho y el habilidoso García.

DT: Álvaro Fuerte



Altas. S. Britos (El Tanque), C. Santucho (Torque), D. García, F. Domínguez (Tacuarembó), S. Arias (Boston River), J. Zeballos (Huracán), I. Nadal (Miramar), Mustapha (Marruecos), M. Bogado (Oriental), Mok (Hong Kong), R. Norales (Honduras).



Bajas. G. Malán, Jim Varela, Mosquera, R. Abascal, E. Cuello, M. Lemos, J. Albín, E. González, J. Castillo, G. Falcón, J. Varela.

Foto: Archivo El País.

Central Español. Pretende ser protagonista otra vez.

Central Español empezó muy bien la temporada en 2017 pero se fue desinflando con el paso de los partidos. Por ello, no logró uno de los ascensos y jugará otra vez en Segunda División.



Ya no está como técnico Jorge Artigas y en su lugar llegó Gabriel Añón, quien contará con varios jugadores importantes para cumplir con el objetivo, como el experimentado Edgar Martínez, el atacante Enzo Herrera (de buena temporada en El Tanque), el arquero Mathías Rolero y el volante ofensivo Diego De Souza, que vino desde El Tanque, tras la desafiliación de los fusionados.

DT: Gabriel Añón



Altas. Uri Amaral (Defensor Sporting), Edgar Martínez (Sud América), Charles Zoryez, Enzo Herrera (El Tanque), Maximiliano Montero (Uruguay Montevideo), Tomás Lerman (Boston River), Mathias Rolero (Sud América), Diego De Souza (El Tanque), Agustín Cáceres.



Bajas. Pablo Pereira (Portoviejo- Ecuador), Joaquín Lemos (Rampla), Matías Quintana (Villa Española).

Foto: Ariel Colmegna

Sud América. El "buzón" trabajó para la vuelta.

Tras una gran arremetida con la llegada de Gustavo Bueno a la conducción del equipo, Sud América luchó hasta lo último para quedarse en Primera División, pero terminó perdiendo en el desempate con El Tanque Sisley en definición por penales.



Quedó una sensación extraña luego de que el equipo fusionado fuera descalificado, ya que perdió su lugar en Primera contra un equipo que no está jugando en la A.



Pero con la continuidad de Bueno, Sud América tiene toda la esperanza de volver a la categoría de privilegio y trabajó incansablemente para cumplir con la meta.

DT: Gustavo Bueno



Altas. Matías Abisab, Gabriel Araújo, Maximiliano Arias, Ignacio Bonadío, Ayrton Boné, Francis D’Albenás, Christian González, Brian Lugo, J. Machado, Gastón Martínez, Luis Morales, M. Morales, Agustín Navarro, Franco Otta, Maximiliano Pereiro (está sentido), Silveira y S. Tallarico.



Bajas. M. Rolero, E. Martínez, G. Camargo, S. Felipe, G. Mastriani, R. Bentancourt (entre otras).

Albion

DT:Gabriel Corral (nuevo)



Altas:

Luis Andrada (Villa Española)

Sebastián Cardozo (Villa Teresa)

Facundo Regnicolo (Huracán del Paso de la Arena)

Lucas Ruiz (River Plate)

Bruno Barreto (ex Rampla Juniors y El Tanque Sisley)

Víctor Aparicio (ex Liverpool, Cerrito y Danubio)

Washington Ortega (Canadian)

Franco García (Peñarol)

Mathias Richino (ex Defensor Sporting)



Bajas: Steve Hilman y Maximiliano Rimoli (Huracán del Paso de la Arena)



Tacuarembó

DT: Amaranto Abascal



Altas:

Baltasar Silva (Plaza Colonia)

Sebastián Gularte (Miramar Misiones)

Joaquín Verges (Rentistas)

Ignacio De Arruabarrena (Wanderers)

Brahian Ferreira (Peñarol)



Bajas:

Nicolás Fagundez (Sonsonate (El Salvador)

Emilio Ferreira

Aldo Díaz

Jonathan Deniz (Cerro)

Rodrigo Dos Santos

Franco Domínguez (Juventud de Las Piedras)

Néstor Vilar

Guillermo Dutra

Fernando Lima

Santiago Pereira

Víctor Piriz Alvez

Diego García (Juventud de Las Piedras)



Villa Española

DT :Diego Irigoyen



Altas:

Santiago López

Ernesto Dudok (Villa Teresa)

Matías Quintana (Central Español)

Pablo Pirez y Alejandro Cavanna (Huracán del Paso de la Arena)

Álvaro Apolito (Huracán Buceo)

Maximiliano Castilla (Platense)

Christian Pérez y Maximiliano Noble (Sportivo Cerrito)

Joaquín Varela (Defensor Sporting)

Pablo Castro

Pablo Silva (Danubio)



Bajas:

Richard Mercado (ECU) (Liga de Portoviejo (Ecuador)

Roberto Hernández

Nicolás Gómez (Fuerza Amarilla (Ecuador)

Luis Andrada (Albión)

Darwin Nieves (Huracán del Paso de la Arena)



Foto: Archivo El País.

Villa Teresa

DT: Adrián Fernández



Altas:

Agustín Gallego (Platense)

Jonathan Charquero (Santiago Wanderers (Chile)

Ademar Martínez,Franco Martínez, Gabriel Acosta y Pablo Lima (El Tanque Sisley)

Javier Vitabar (Cerro Largo)

Gonzalo Rosa (ex Atenas, Rentistas y Canadian)

Agustín Cousillas (ARG) (Rentistas)

Esteban Rodríguez (Canadian)

Nahuel Roldan (Progreso)

Lázaro Branca (Boston River)



Bajas:

Sebastián Cardozo (Albión)

Pablo Silveira

Octavio Colo (Peñarol)

Roberto Toranza y Federico Puente (Cerro)

Gerónimo Beato

Ernesto Dudok (Villa Española)



Rentistas

DT: Álvaro Presa



Altas:

Gonzalo Gadea y Federico Bautista (Bella Vista)

Rodrigo Sebastián Vázquez (Cerro Largo)

Camilo Núñez y Germán Ferreira (Plaza Colonia)

Joel Bregonis

Bernardo Long (Racing)



Bajas:

Ignacio Flores (Cobán Imperial -Guatemala)

Julio Fuentes (DT)

Damián Costa (Peñarol)

Jorge Trinidad (Cerrito)

Joaquín Verges (Tacuarembo)

Álvaro Aschieri (Plaza Colonia)

Néstor del Rio

Agustín Cousillas (ARG) (Villa Teresa)

Mario Larramendi



Cerro Largo

DT :Danielo Núñez



Altas:

Washington Aguerre y Mathias Rodríguez (Plaza Colonia)

Esteban González (Juventud de Las Piedras)

Borys Barone (Gimnasia de Mendoza - Argentina)

Bernardo Laureiro (Walter Ferreti - Nicaragua)

Álvaro Torres (Huracán del Paso de la Arena)

Carlos Bueno (Wanderers de Artigas)

Carlos Fernández (Honduras)

Nicolás Olivera (Melo Wanderers)

Andrés Santos Zeballos (Tiro Federal -Argentina)



Bajas:

Ramiro Bentancur (Deportes Quindío (Colombia)

Víctor Hugo Dorrego (Rampla Juniors)

Matías Tellechea (Deportivo Maldonado)

Rodrigo Sebastián Vázquez (Rentistas)

Javier Vitabar (Villa Teresa)

Luis Morales (Sud América)



Oriental de La Paz

DT: Alejandro Villagra



Altas:

Walt Báez (Atenas de San Carlos)

Alberto Eiraldi (Honduras)

Christian Vaquero (Progreso)

Martín Cardozo y Agustín Trinidad (Huracán del Paso de la Arena)

Juan Pablo Fagundez (El Tanque Sisley)

Miguel Puglia (Torque)



Bajas:

Claudio Servetti (Rampla Juniors)

John Faust

Matías Bogado (Juventud de Las Piedras)



Foto: Archivo El País.

Cerrito

DT: Gustavo Israel



Altas:

Walter Fernández (Progreso)

Matías Ferreira (Canadian)

Kevin Lado (Platense)

Dilan Ribero (Basáñez)

Wanderson Silveira (Santa Tecla (El Salvador)

Jorge Trinidad (Rentistas)

Gonzalo Bazalo (Atenas de San Carlos)

Nicolás Umpierrez (Huracán del Paso de la Arena)



Bajas:

Rodrigo De Olivera y Gerónimo D’Olivera (Wanderers)

Christian Pérezy Maximiliano Noble (Villa Española)

Miguel Da Silva

Lucas De Los Santos (Danubio)



Miramar Misiones

DT: José Denis Conde



Altas:

Emiliano Otamendi (Huracán Buceo)

Fabricio Fernández (River Plate)

Jefferson Dos Santos (Defensor Sporting)

Santiago Gaspari (Wanderers)

Joaquín Irazoqui (Canelones)



Bajas:

Yonatan Rak (Torque)

Rodrigo Piñeiro (Peñarol)

Sebastián Gularte (Tacuarembó)

Maximiliano Viera y Paolo Dantaz (Deportivo Maldonado)

Ignacio Nadal (Juventud de Las Piedras)

Gastón Machado



Deportivo Maldonado

DT :Hugo Parga



Altas:

Santiago Ramírez (Danubio)

Gastón Pagano (Real Esteli (Nicaragua)

Juan Pablo Ocampo (Defensor Sporting)

Matías Tellechea (Cerro Largo)

Federico Laens y Lucas López (Fénix)

Maximiliano Viera ( Miramar Misiones)

Joaquín Aguirre (La Equidad - Colombia)

Marcio Benítez (Juventud)

Anthony Pereira (Rocha FC)

Paolo Dantaz (Miramar Misiones)



Bajas:

Danilo Alves

Andrés Rodales (Atenas de San Carlos)

Leandro Paiva y Santiago Ciganda(Cerro)

César Bicker

Henry Giménez

Julio Gutiérrez

Matías Abisab y Christian González (Sud América)

Ignacio San Martín