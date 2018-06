Empezó la recta final

La selección comenzó ayer la última semana de entrenamientos en el Complejo Celeste antes de viajar hacia Rusia. Y lo hizo por primera vez con los 23 futbolistas que irán al Mundial.

Los celestes, que enfrentarán a Uzbekistán el jueves en el estadio Centenario, en el partido despedida para el que las entradas están prácticamente agotadas, recibirán esta mañana una visita muy especial. La del presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien entregará el pabellón nacional al capitán Diego Godín.

Se trata de una iniciativa del mandatario, que pretende así mostrarle a los celestes su respaldo y hacerse eco del sueño de los uruguayos de que los dirigidos por Tabárez puedan realizar un buen Mundial en Rusia.

Justamente, a propósito de hasta dónde puede llegar Uruguay, se refirió el técnico en conferencia de prensa. “Un buen Mundial es ganar partidos. Creo que hay equipos que tienen mucho más potencial que nosotros en el Mundial, pero también sé que hemos demostrado en algún momento que sabemos competir con equipos de alto nivel, por más que ningún rival sea fácil para nosotros. Los futbolistas albergan sueños y esperanzas y se preparan para alcanzarlos. No puedo decir hasta dónde hay que llegar para hacer un buen Mundial, pero queremos llegar lo más lejos posible”, dijo Tabárez.

“Un Mundial es algo muy especial, van los mejores equipos del mundo y todas las ilusiones del mundo. Siempre hay equipos que sorprenden y no sabemos cuales son. Las cosas se ven a la hora de jugar los partidos”, agregó el entrenador.

Ayer, el entrenamiento fue en doble horario y lo mismo sucederá hoy. Aunque Tabárez no quiera admitirlo, a esta altura la oncena parece estar definida y la única duda puede estar entre el “Cebolla” Cristian Rodríguez y Giorgian de Arrascaeta en el sector izquierdo del mediocampo. “No vengo acá a hablar del equipo”, dijo el entrenador al ser consultado sobre el tema en conferencia de prensa. “Las características de esos jugadores son más que sabidas. Estaría contestando algo que todos tienen la respuesta, los que están en el fútbol. Y venir a explicarle a los que no entienden de fútbol, tampoco tiene mucho sentido. Y tampoco veo por qué preguntan sobre esos dos jugadores, porque yo el equipo no lo di. Parece que fuera la única duda por lo que veo en la prensa”, agregó el técnico.