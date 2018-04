Un empate que le sirve a Nacional

Primer tiempo:



Lento, anunciado y con pocas situaciones de gol. Así fueron los primeros 45 minutos del clásico. Peñarol y Nacional jugaron muy lejos de los arcos y por eso se fueron al vestuario empatados sin goles.



De todos modos, es cierto que el tricolor se mostró un poco mejor con la pelota. Incluso, a los ocho minutos, Gonzalo Bergessio contó con la única jugada de peligro. Jorge Fucile metió la pelota al corazón del área, pero el remate del argentino se fue desviado, pegado al palo de Kevin Dawson.



El aurinegro buscó aprovechar la velocidad de Fidel Martínez, pero las pocas veces que lo lanzaron en carrera el ecuatoriano perdió con Guzmán Corujo.



Segundo tiempo:



A los 52', cuando recién se acomodaban en la cancha, llegó el tanto de la apertura. Un potente remate de Cristian Rodríguez selló el 1-0. La barrera saltó y la pelota se fue por abajo de la misma. Esteban Conde no tuvo reacción.



A partir de ahí, Nacional se fue con todo en busca del empate. Con pocas ideas, muchas ganas y dejando espacios, el tricolor adelantó sus líneas.



Los minutos pasaban y el equipo de Alexander Medina no encontraba los caminos. Sin embargo, en su peor momento, llegó al empate. A los 70', tras una gran tapada de Dawson a Bergessio, apareció Gonzalo Bueno para aprovechar el rebote y empujar la pelota al fondo del arco.



En los últimos minutos, el partido estuvo para cualquiera. Nacional tuvo espacios como para liquidarlo, pero no pudo resolver bien los contragolpes. Peñarol intentó ganarlo por arriba, pero los defensas tricolores se mostraron firmes.



Fue final: 1-1. Un resultado que mantiene el Apertura abierto. A falta de dos fechas, el "Bolso" sigue líder con dos unidades de ventaja.