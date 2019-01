El emotivo mensaje de Rodrigo Mora

"Con esfuerzo, trabajo duro, perseverancia y la fe en Dios, HOY puedo vivir mis sueños. Feliz y agradecido de disfrutar este momento", escribió Rodrigo Mora en su cuenta de la red social Twitter.

No importa si es utilizado por Marcelo Gallardo desde el primer minuto de juego de la gran final ante Boca Juniors, ni siquiera si le tocan jugar apenas cinco minutos del partido ante los xeneizes que definirá el título de la Copa Libertadores. "Morita" está viviendo una instancia muy especial por el hecho de estar con sus compañeros en Madrid y por tener la ilusión de volver a disputar un partido determinante para la historia de River, cuando no hace mucho se creía que no iba a poder jugar nuevamente al fútbol.