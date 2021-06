El emotivo abrazo entre Alfaro y Tite: qué le dijo el DT a su colega para hacerlo emocionar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido entre Brasil y Ecuador ya era historia. El 1 a 1, por la última fecha del Grupo B de la Copa América, le permitió a la "Tri" avanzar a los cuartos de final, instancia en la cual el local ya estaba antes de jugar. Entonces, Gustavo Alfaro se acercó a Tite, le dijo unas palabras y luego le dio un abrazo muy intenso, que duró varios segundos.

¿Qué fue lo que le dijo el DT de Ecuador a su colega, cuestionado por un sector de la prensa y de los fanáticos? Algo claro y directo. Alfaro lo miró a los ojos y exclamó: "Resista. Siga luchando porque esto es suyo y va a terminar siendo campeón del mundo. Acuérdese de lo que le digo. Pelee contra eso. Usted dignifica esto. Por favor se lo pido. Por favor".



🎥 Gustavo Alfaro DT de @LaTri a Tite DT de @CBF_Futebol:



🎙️ "Siga luchando por que esto es suyo y va a terminar siendo campeón del mundo. Acuérdese lo que le digo. Pelée contra eso, usted dignifica esto, por favor se lo pido, por favor" pic.twitter.com/0ofu3w8zbN — Peloteros Ecuador (@EcPeloteros) June 28, 2021

La emoción fue tal que el entrenador brasileño quedó conmovido, con lágrimas. Tite luego le agradeció a Alfaro y enfiló hacia la zona de los vestuarios.



Además de los cuestionamientos que recibe casi desde que asumió, Tite fue multado el jueves por la Conmebol, luego de que declarar que la organización de la Copa América en medio de un contexto de pandemia era "desastrosa". Por eso, el entrenador debe pagar US$ 5.000.



Incluso antes de este partido el entrenador brasileño quiso quejarse por el estado de los campos de juego (hasta se manejó la alternativa de un cambio de escenario, algo que finalmente fue desestimado por la Conmebol), pero se frenó: "No quiero decir nada porque después me multan", había señalado en la previa. Lo cierto es que Tite se siente bajo presión y por eso las palabras de Alfaro lograron conmoverlo.



"Tite es un ejemplo a imitar"



En conferencia Alfaro amplió el concepto de por qué había tenido ese gesto con el DT de Brasil: "A Tite lo admiro mucho, es un ejemplo para los entrenadores, un ejemplo a imitar por su esfuerzo, por su compromiso, por su lucha, por la grandeza que él tuvo para enseñarnos a saber perder, como le tocó en el Mundial de Rusia 2018 ante Bélgica. Había hecho un gran partido, y no todos tienen la fortaleza de sobrellevar ese momento. Brasil vive esta realidad, obviamente, por el talento que tienen los jugadores, pero ese talento tiene un conductor, un alma máter que le dio sentido a un estilo que puede ser campeón del mundo, como le dije. Tite dignifica la profesión y uno quiere que a esta clase de entrenadores le vaya bien".