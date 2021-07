La emotiva despedida de Nicolás Maidana, el profe que pasa de Nacional al Udinese

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó al club en 2017 con experiencia en otras instituciones, pero con la pasión de ser hincha de Nacional. Poco a poco fue tomando su protagonismo en el esquema tricolor y cuatro años después ese trabajo dio frutos: el profe Nicolás Maidana viaja rumbo a Udinese.

El preparador físico tendrá de esta manera una experiencia más que destacable en un fútbol de alto nivel como lo es el italiano con el que comenzará de cara a la temporada 2021/22.

De todas maneras, además del profe, también se va el hincha de Nacional y por eso se encargó de expresar su sentir en redes sociales ante la salida del club tricolor.

"Querido Nacional. Desde que tengo uso de razón has sido y serás una parte muy importante de mi vida. Has estado en todos los momentos importantes y lindos acompañándome, generando hermosas e irrepetibles sensaciones", comienza Maidana.

"Me has enseñado a disfrutar de las victorias, me has curtido la piel en las derrotas y me has permitido conocer y saborear la Gloria. Hace tres años y siete meses el destino me presentó una oportunidad única a nivel personal y profesional, trabajar en el club de mis amores, llenando así de alegría, felicidad y orgullo mi vida y la de mi familia", continuó.

"De chico me enseñaron a decir GRACIAS y seria muy ingrato no agradecerte por todo lo que me diste en este tiempo, ha sido mucho y dudo que en el algún otro lugar puedan darme todo lo que me has dado", sostuvo.

"Te agradezco por confiar en mi persona y permitirme seguir por el camino de la mejora continua, permitiéndome así generar cambios en la cultura de entrenamiento del club que han sido importantes en el desarrollo de nuestros jugadores, pero también y por sobre todas las cosas quiero agradecer a todas las personas que hacen gigante al glorioso Club Nacional de Football", manifestó.

"Hoy 4 años después de haber vivido tantas cosas lindas, el destino me vuelve a presentar otra oportunidad única a nivel profesional, pasando a trabajar en una de las ligas más prestigiosas de Europa y del mundo. El camino a Itaca es largo, está lleno de aventuras,sé que la vida nos va a volver a cruzar, no se cuando ni cómo, lo que si tengo claro es que cuando suceda estaré con mas batallas sobre el lomo", agregó.

"Gracias por todo lo que me diste en este tiempo, SOS JUNTO A MI FAMILIA LO MEJOR QUE ME HA DADO ESTA VIDA", sentenció acompañado de imágenes de su pasaje por el club.