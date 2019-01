Con emoción y expectativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diez minutos habían pasado de la presentación de los seis jugadores. Unos se tomaban fotos y otros hablaban de forma individual con la prensa, pero uno, aprovechando el momento disfrutó a su manera.

Al lado de su hija y sentado en el césped del Gran Parque Central estaba Mathías Cardacio con una notoria alegría y emoción por volver a la que es su casa y el equipo en el que debutó hace 11 años.

Luego de una extensa carrera al “Bochita” le llegó el momento de volver a Nacional y demostró que lo está disfrutando al máximo. “Estoy en el club que amo, que me formó y que me dio la posibilidad de hacer mi carrera. Siempre quise volver y no tengo palabras para agradecer al presidente por habérmelo permitido”, aseguró.

Otro de los regresos al club que tuvo este mercado de pases fue el de Felipe Carballo. El volante surgido de la cantera tricolor y que emigró siendo muy joven, pero dejando un grato recuerdo en el equipo principal de Nacional, aseguró que “vuelvo mucho más maduro y con más experiencia, pero con mucha ilusión y las mismas ganas de antes. En España jugué otro tipo de futbol y otro tipo de juego”. Sobre el plantel que integrará manifestó: “Vi que hay un grupo espectacular con buenos jugadores. Es un plantel intenso y que va a aspirar a mucho. Tenemos mucha ilusión de ganar títulos”.

ILUSIÓN. Uno de los que jugará por primera vez en Nacional, pero que se mostró muy emocionado por la posibilidad fue Álvaro “Palito” Pereira.

El lateral-volante fue otro de los que se dejó ver muy contento y cuando le tocó hablar manifestó: “Le quiero agradecer al club porque es un sueño realizado. Estoy en el lugar donde quiero estar y conseguir coronar mi carrera con uno o más títulos. La camiseta que usaba de niño y el equpo del que soy hincha. Le estoy cumpliendo un deseo a una persona especial que la perdí hace mucho tiempo y sé que desde arriba estará muy contento de que yo hoy esté aquí pisando el Parque Central”.

Es un desafío lindo. Comenzar con un plantel que se está armando. Las expectativas vamos a buscar ganar en lo local y dar batalla en lo internacional”, agregó.

“Quiero agradecer al hincha, pero quiero que me juzgue por lo que hago con Nacional y no por lo que hice con la selección o con otros equipos”, finalizó.

ESTRENO. Gustavo Lorenzetti es una de las grandes apuestas que hicieron los tricolores y el argentino manifestó: “Estoy muy contento de haber llegado. Es un privielgio vestir esta camiseta con la historia que tiene el club. Físicamente estoy bastante bien porque hice parte de la pretemporada en Chile y otra parte acá. Faltarían unos minutos de fútbol pero seguramente voy a llegar de muy buena manera a lo oficial”.

Con una tonada fronteriza, el riverense Felipe Carvalho fue otro de los jugadores presentados que hizo uso de la palabra. “Las expectativas son muy altas. Vengo a renovar la alegría y la garra. Estoy contento de pisar el Gran Parque Central y es un orgulllo enorme estar hoy aquí. Aspiro a salir campeón y dejar todo porque no me doy por vencido nunca”, manifestó

El volante argentino Joaquín Arzura fue el último de los nuevos jugadores en ser presentado y opinó: “Soy un jugador que juega para el equipo con la intención de recuperar la pelota y dársela redonda a los que juegan bien. Es algo simple, pero difciil de plasmar y trabajo día a día en eso” y agregó: “Con Eduardo (Domínguez) hablé poco, pero por ahora me pidió que yo haga lo que sé hacer”.