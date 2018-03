Emery no convoca a Cavani para el último duelo antes del Madrid

A la ya conocida ausencia de Neymar, que será operado mañana en Brasil de su lesión en el pie derecho, se suma la de Mbappé, que el pasado miércoles no disputó la segunda mitad del duelo copero contra el Olympique de Marsella tras recibir un golpe en un tobillo.



Emery se mostró hoy esperanzado en que la gravedad de la lesión no le impida jugar contra el Madrid, pero por precaución prefirió no convocarle para el partido contra el Troyes.



El caso de Cavani parece responder a la rotación antes de afrontar al Real Madrid, por lo que el técnico español no contará para ese último ensayo general con ninguno de los tres teóricos componentes de su tridente de ataque.



En su lugar, Emery ha convocado a Thimotée Weah, hijo del actual presidente liberiano, George Weah, estrella del PSG en los años 80, y a sus 18 años jugador de las categorías inferiores del club de la capital francesa.



Tampoco ha convocado por motivos técnicos al argentino Javier Pastore, mientras que el defensa brasileño Marquinhos prosigue su recuperación, aunque todo apunta a que estará listo para jugar contra el Real Madrid.



Vuelven a la convocatoria para un partido liguero el defensa brasileño Dani Alves, tras cumplir una sanción, y el portero Alphonse Areola, que ha superado una lesión.