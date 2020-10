Matías Viña, frente a su primer partido oficial con la selección uruguaya: "Estoy preparado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Matías Viña siente que está preparado para afrontar el gran desafío de competir con la Celeste en las Eliminatorias, este jueves en el Centenario, porque el fútbol brasileño lo ayudó a crecer desde lo físico y lo táctico. "Va a ser mi primer partido con Uruguay que no es amistoso y me ilusiona mucho. Creo que la intensidad del fútbol brasileño me ayudó mucho y me preparó para asumir esta responsabilidad".

El lateral izquierdo de la selección uruguaya, casi un hecho que será titular ante Chile, no ocultó la alegría que siente por haber sido convocado: "Estoy muy contento por la convocatoria porque voy a estar en las Eliminatorias y antes me había tocado jugar con Uruguay nada más que en amistosos".

Edinson Cavani: “Le dije al Maestro que me faltaban cosas” para venir a la selección By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Edinson Cavani: “Le dije al Maestro que me faltaban cosas” para venir a la selección

El actual futbolista del Palmeiras de Brasil señaló que llega "de la mejor manera" a este desafío internacional porque el estilo del fútbol brasileño lo ayudó mucho. "Antes me costaba mucho el ida y vuelta en lo físico, pero el fútbol brasileño me fortaleció. Esa intensidad con la que se juega, porque en Brasil pasa mucho por las bandas, la pelota va siempre por ahí, me permitió crecer en lo físico y en lo táctico", dijo.

Viña valoró el potencial que tiene Chile, pero remarcó que lo esencial para Uruguay es poner el foco en lo que el equipo puede hacer. "Chile tiene jugadores de muy buen nivel. Es una selección muy fuerte, pero nosotros tenemos que poner el acento en nuestro potencial y en lo que podemos hacer".

Ahora el número 9 de Luis Suárez en el Barcelona es de Martin Braithwaite By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Ahora el número 9 de Luis Suárez en el Barcelona es de Martin Braithwaite

Consultado por el hecho de que quizás tenga que ir a batallar con la gran figura de Chile, Alexis Sánchez, y si bien resaltó que nunca le tocó jugar por Eliminatorias, Viña dijo "en los duelos personales hay que sacar lo mejor de uno. Estoy preparado".