Eliminatorias: Uruguay ya tiene horarios confirmados para enfrentar a Colombia, Argentina y Brasil

El jueves 7 de octubre a la hora 20 el Gran Parque Central volverá a ver rodar la pelota por la Copa del Mundo, pues las Eliminatorias son parte de ella aunque sea en su fase preliminar. Conmebol reveló este jueves los horarios de los partidos de la triple fecha a disputarse el mes próximo.

La Celeste afrontará solo uno de esos tres partidos como local y será ante Colombia en el estadio tricolor, ese que en 1930 albergó el primer día de la Copa del Mundo. Hace unos días ya se habían confirmados las fechas, pero ahora también están los horarios. La visita a Argentina en Santiago del Estero será a las 20.30 y a Brasil en Manaos, partido que tendrá público, será a las 21.30.

La agenda de las Eliminatorias en octubre

JUEVES 7 (FECHA 11)

- 20.00: Uruguay vs. Colombia

- 20.30: Venezuela vs. Brasil

- 21.00: Paraguay vs. Argentina

- 21.30: Ecuador vs. Bolivia

- 22.00: Perú vs. Chile

DOMINGO 10 (FECHA 5)

- 17.00: Bolivia vs. Perú

​- 17.30: Venezuela vs. Ecuador

​- 18.00: Colombia vs. Brasil

- 20.30: Argentina vs. Uruguay

- 21.00: Chile vs. Paraguay

JUEVES 14 (FECHA 12)

- 17.00: Bolivia vs. Paraguay

- 18.00: Colombia vs. Ecuador

- 20.30: Argentina vs. Perú

- 21.00: Chile vs. Venezuela

- 21.30: Brasil vs. Uruguay