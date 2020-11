Óscar Tabárez sobre Brasil: "Enfrentamos al mejor equipo de las Eliminatorias"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Óscar Tabárez habló este lunes desde el Complejo Uruguay Celeste en la previa del partido entre Uruguay y Brasil por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará este martes a la hora 20.00 en el Estadio Centenario.

El seleccionador celeste se refirió primeramente a Edinson Cavani: “Jugó 78 minutos con alguna ampolla que son cosas molestas, pero mostró una gran entrega, una gran inteligencia para sus intervenciones. Nos tiene muy conformes. Él y como el caso de Luis (Suárez), desde el punto de vista futbolístico están en el máximo de su potencial porque tienen una experiencia increíble, con todos los goles que han hecho, con todo lo que han fallado. Tienen una base para la toma de decisiones que no lo tiene un jugador que recién está comenzando más allá de sus condiciones. Entonces, en la medida que se vayan adaptando a las exigencias físicas, creo que contamos, en el caso de Edi con un jugador valiosísimo para nosotros”.

Edinson Cavani llega justo para trancar el avance de Colombia. FOTO: AFP.

Tabárez también fue consultado por Matías Viña, quien quedó al margen de la selección después de haber sido titular contra Colombia debido a que dio positivo de COVID-19. "Lo de Matías lo lamento mucho porque no puede estar en este partido, porque es un encuentro que evidentemente él tendría que estar esperando porque juega en Brasil, pero es una anécdota del camino. Él está bien, está asintomático y se ha tomado muy bien esto. Es cuestión de días que pueda estar bien y vuelva a su actividad. Y ni que hablar para marzo. Espero, porque no estoy seguro, que se reinicien las Eliminatorias ya pueda estar reincorporado para nosotros. Es un jugador importante porque ha crecido mucho desde su llegada. Creo que el que lo pueda sustituir va a estar a la altura. Considero que las cosas van a salir bien de hacerle una gran oposición a este buen equipo que es Brasil", analizó.

El Estadio Centenario fue declarado Monumento Histórico Nacional By Juan Gari MIRA TAMBIÉN El Estadio Centenario fue declarado Monumento Histórico Nacional

También habló también sobre el muy buen presente de Darwin Núñez: "Ha pasado por todas las etapas, en la importancia de los trabajos en los juveniles, venir acá e ir familiarizándose con el fútbol exigente. Él tuvo, como casi todos los futbolistas que están a nivel juvenil, una etapa de inicio y no de consolidación, tuvo oscilaciones de las que fue saliendo, de las situaciones complicadas que yo sé que tuvo, pero con mucho apoyo y fundamentalmente porque él hizo el click. Tuvo que llegar por diversas circunstancias a la Selección Mayor, participó, pero uno ha visto un crecimiento en el Almería, creo que fue un punto crucial ahí, después las cosas que vi en el Benfica me sorprendieron desde el momento que no creía que pudiera ver tantas cosas juntas en un partido. Obviamente tiene que seguir mejorando, sobre todo aprovechando su experiencia para ser más fuerte desde el punto de vista táctico y de las tareas que se le puedan demandar. Pero ya ha demostrado cosas que están en su función específica que es jugar en velocidad, que es un fuerte que tiene, ser muy resistente, con un andamiaje psicológico importante y con un remate que cada vez lo utiliza con mayor continuidad en cuanto a su perfección. Eso forma el potencial de un jugador de 21 años que está por salir de esa etapa de juvenil y entrar en la etapa de consolidación que yo considero que está entre los 24 y 25 años, que después se prolonga con un andamiaje de experiencia importante de tener seguridad en la toma de decisiones, que para un goleador es decisivo. Está por el camino correcto y me pone contento, fundamentalmente, por la persona que es.

El festejo de Darwin Núñez tras el gol anotado en el Colombia-Uruguay. Foto: Reuters.

"Vamos a ir con la expectativa de hacer las cosas que siempre conllevan una planificación. Limitar el poderío del equipo rival, que lo tiene, y después tratar de crearle problemas. Tenemos muy claro que es lo que tenemos que hacer nosotros, las precauciones que tenemos que tener. Enfrentamos, en Eliminatorias, al mejor equipo desde hace tiempo”, especificó el maestro.

"En la Eliminatoria pasada no solo nos ganó a nosotros sino que le ganó a la mayoría de los equipos. No es un consuelo, pero es así. En esta Eliminatoria es el que tiene los mejores números, ganó todos los partidos, más de una decena de goles a favor, dos goles en contra, un potencial defensivo increíble, más allá de que el aficionado común no le presta atención a eso sino a las otras cosas que adornan su potencial, que es el fútbol de ataque”, agregó el DT.

El maestro Tabárez ingresa al campo de tapabocas previo al partido con Chile. Foto: Nicolás Pereyra

"Enfrente vamos a tener un equipo duro y sería importantísimo puntuar y ni que hablar que ganar sería lo máximo, pero yo no pienso muchísimo en esas cosas porque sé que en muchísimos partidos, y quizás en la mayoría, no tengo la estadística pero me animo a decirlo, las cosas no salen siempre como se piensan en las planificaciones y tampoco hay planificación que no salga nada de lo que se planifica", puntualizó.

Sobre la ausencia del crack norteño, Tabárez dijo que “Neymar está entre los grandes delanteros de la actualidad y más allá de que cumple obligaciones, de tareas que tiene que hacer y las hace en el aspecto defensivo, en el ataque es muy destacado. Además de cumplir con obligaciones se nota que en Brasil se le da espacio a su iniciativa individual. Y eso hace más fuerte al ataque de Brasil por su velocidad, por su técnica, por su decisión para encarar en el uno contra uno, por su persistencia en los partidos y por su mentalidad ganadora, que es lo que hace que esté tan contento cuando gana y tan enojado cuando pierde. Ese es el tipo de jugador que siente el fútbol y que juega para sentir cosas, entonces que no esté, no sé si será una ventaja para nosotros, pero a mí en lo personal me resulta un alivio. Pero eso no significa que el partido con Brasil sea más aliviado para nosotros. Nada que ver. Enfrentamos al mejor equipo de esta Eliminatoria, de la anterior y de muchas otras hacia atrás”.

Neymar contra Uruguay en el amistoso de 2018 en Londres. Foto: Reuters

“Brasil es fuerte defensivamente. Fuerte en ataque. Defiende muy bien. Tiene una manera de jugar bastante definida en su esquema posicional: cuatro defensores, tres mediocampistas. Se adaptan a las situaciones, si el rival lo espera muy atrás los zagueros centrales se adelantan prácticamente son mediocampistas creadores, juegan en campo rival, literalmente. Cuando hay un equipo que los presiona más en la salida también se adaptan a esa situación. Siempre están prontos para las dos caras que tiene el fútbol, defender cuando el otro equipo ataca y también crearle problemas. Pasan con mucha gente al ataque, tienen el recurso que hacen muy bien pierden la pelota y enseguida presionan inmediatamente para recuperar la pelota en campo rival. Eso hace que sea un equipo muy bueno. Brasil es un equipo muy poderoso. Estoy contento de jugar este partido porque hay mucho para ganar, además de ser un partido como todos los otros de una oportunidad de ganar puntos para posicionarse bien en la tabla. Ese orgullo y esa felicidad de a la edad que tengo poder estar jugando todavía un partido Uruguay-Brasil hace que yo esté con todas las antenas prendidas, aunque no es decisivo. Respecto al papel que pueda cumplir cada jugador que esté en el campo lo mío es bastante menos relevante”.