Lucas Torreira: "Cada partido trato de dar el máximo hasta no poder más"

Lucas Torreira reconoció que tras la derrota que sufrió la Selección uruguaya ante Ecuador en Quito surgió un compromiso de los jugadores y del cuerpo técnico para volver a ser un equipo "con carácter". Ponderó que ante Colombia "se vio un equipo muy vivo, con muchas ganas", porque estaban "muy fuertes mentalmente" y remarcó que cuando entra a la cancha lo único que quiere "es que Uruguay vaya al Mundial, no que Torreira vaya al Mundial. Quiero que nuestro país vaya al Mundial y cada vez que me toca trato de dar el máximo hasta no poder más".

El mediocampista del Atlético de Madrid, que dejó en claro que la fortaleza de Uruguay se da porque hay "un grupo fantástico, que nos divertimos mucho, deseamos llegar a Uruguay para reunirnos, para compartir un mate, para comer un asado. Eso creo que es lo principal", considera que ante Brasil habrá que cuidar de "no arriesgar mucho en zona defensiva para no darle ventajas a ellos que tienen delanteros que ante la mínima oportunidad te pueden encajar un gol".

En su diálogo desde el Complejo Celeste con Punto Penal (Canal 10), Torreira contó que "después del partido con Ecuador y de ese golpe que recibimos, el equipo se unió. Tuvimos una charla muy profunda con todos los jugadores, con todo el cuerpo técnico. Y durante todo ese mes que pasó veníamos charlando en el grupo de los jugadores de muchísimas cosas que podían llegar a pasar en el partido con Colombia. Ya íbamos mirando videos, mirando lo fuerte de ellos y las debilidades que teníamos nosotros".

Para Torreira eso fue muy importante. "Se notó que fuimos un equipo con mucho carácter, que fuimos con las ideas muy claras y que aprovechamos los puntos clave para hacerles daño. Fuimos un equipo muy sólido, con las líneas muy juntas, ayudándonos muchísimo. Sabíamos que habían muchos factores que iban a ser complicados, el tema del clima y demás, y lo supimos llevar muy bien. Estuvimos siempre muy cortitos y eso ayudó a que todos corriéramos de la misma manera y nos ayudáramos dentro de la cancha", añadió.

"El equipo entendió muy bien las ideas que el maestro tenía para nosotros y lo volcamos ahí dentro de la cancha".

Sobre la inteligencia con la que se jugó el partido, resaltó: "Lo principal era tener las líneas muy juntas, pero ir a presionar cuando se debía, que fue lo que pasó porque robamos muchas pelotas de mitad de la cancha hacia adelante, de hecho el primer gol viene con una presión muy alta de Nahitan con la ayuda de Luis. Eso lo trabajamos mucho mientras estuvimos ahí en Colombia. El equipo entendió muy bien las ideas que el maestro tenía para nosotros y lo volcamos ahí dentro de la cancha. Después salió un partido totalmente redondo porque convertimos tres goles y creo que en lo grupal un partido bastante completo".

Para Torreira la Celeste en su triunfo en Barranquilla tuvo tuvo "un equipo muy vivo, con muchas ganas. Estábamos muy mentalizados con las ideas claras. Estábamos muy fuertes mentalmente".

"En el primer tiempo nos pusimos unos chalecos con hielo para poder recuperar y ese tipo de cosas. La verdad que la Selección y el cuerpo técnico estuvieron atentos a esos pequeños detalles que a veces hacen la diferencia".

Las condiciones del partido fueron tan duras como se preveía "sobre todo en los primeros minutos", dijo Torreira, que explicó: "Hacía muchísimo calor, no solo para nosotros, para ellos también porque incluso lo hablamos en el avión cuando veníamos desde Madrid para Colombia. Nos decían que jugar a las tres de la tarde iba a ser complicado. Lo supimos llevar muy bien, estuvimos muy bien equipados porque teníamos mucha cosa. En el primer tiempo nos pusimos unos chalecos con hielo para poder recuperar y ese tipo de cosas. La verdad que la Selección y el cuerpo técnico estuvieron atentos a esos pequeños detalles que a veces hacen la diferencia".

Lo que viene este martes es Brasil. "Este partido va a ser muy importante para nosotros, ojalá podamos repetir el rendimiento que tuvimos contra Colombia. A penas terminamos el partido con Colombia, que estábamos en el hotel cenando, estuvimos viendo el partido con Venezuela y estamos al tanto de todo. Sabemos lo que es Brasil, más allá que tiene ausencias importantes como la de Casemiro, Neymar, Coutinho, pero son un equipo que tiene grandísimos jugadores, que han hecho grandes partidos, y tenemos que estar a la altura de lo que va a ser la circunstancia", señaló el volante celeste.

"Brasil es un equipo muy agresivo, sobre todo los tres delanteros de ellos que tienen una presión muy alta, entonces trataremos de no arriesgar mucho en zona defensiva para no darle ventajas a ellos porque tienen jugadores que a la mínima oportunidad te pueden encajar un gol y después tienen sus falencias y en ellos trabajaremos.​ Sabemos que tenemos nuestras armas y con espacios podemos crear peligro", opinó el futbolista de la Celeste.

Por encima del gran reto, Torreira quiere "disfrutar este lindo partido. Son mis primeras Eliminatorias, muchos de nosotros estamos jugando por primera vez las Eliminatorias y sabemos de la importancia y lo duro que son cada partido, cada punto que se juega. Ahora va a ser un partido que jugamos en nuestra casa e iremos en busca de puntos".

En lo que respecta al nivel que alcanzó como titular dijo: "Lo que uno quiere es que Uruguay vaya al Mundial, no que Torreira vaya al Mundial. Quiero que nuestro país vaya al Mundial y cada vez que me toca trato de dar el máximo hasta no poder más. Quiero irme a dormir después del partido y sentirme vacío, como que no me quedó más nada por hacer. Y eso fue lo que pasó con Colombia y eso fue lo que pasó en el Mundial en aquel partido recordado contra Portugal. Tenemos un gran equipo, sobre todo en la mitad de la cancha, donde hay mucha competencia interna. Eso es muy lindo para el maestro porque tiene muchísimas opciones que le da soluciones al equipo para jugar de diferente manera".