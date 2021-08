Eliminatorias: la Serie A se suma a LaLiga y la Premier y no quiere ceder a sus jugadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Se complica la disputa de la fecha de Eliminatorias Sudamericanas? A la decisión de no ceder los futbolistas que adoptaron LaLiga de España y la Premier League de Inglaterra, se le sumó la Serie A de Italia.

Mediante un comunicado, se dio a conocer que las autoridades de la misma "apoyarán la decisión de sus clubes de no liberar jugadores convocados por las selecciones nacionales", siempre poniendo la cuarentena a realizarse de forma posterior a su regreso como el principal motivo.

"De lo contrario, la decisión de la FIFA de no extender las excepciones a las convocatorias los países donde existe una obligación de cuarentena al regreso (circular FIFA 1749) y las diferentes limitaciones relacionadas con la propagación de la pandemia, crearían disparidades competitivas para equipos que permitan a sus miembros viajar a estos países", agrega el comunicado de la Serie A.



Cabe recordar que el propio Gianni Infantino puso manos a la obra para encontrar una solución a este problema y aseguró que ya mantuvo contactos directos con el primer ministro inglés, Boris Johnson, para empezar a llegar a un acuerdo.



Claro está que algo similar deberá ocurrir tanto con el gobierno español, como ahora con el italiano, para saber si realmente existe la chance de que se desarrolle la triple fecha de Eliminatorias con normalidad.



Que Italia no permita la salida de sus futbolistas, llevaría a que Uruguay no podría contar con los jugadores del Cagliari (Diego Godín, Nahitan Nández y Gastón Pereiro), de Fiorentina (Lucas Torreira), de Roma (Matías Viña), del Inter (Matías Vecino) y de Juventus (Rodrigo Bentancur).