Eliminatorias europeas para Qatar 2022: así terminaron los partidos de la jornada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Comenzó la Eliminatoria europea rumbo a Qatar 2022 con una serie de encuentros que dejaron resultados sorpresivos: a primera hora, Países Bajos no pudo con Turquía y perdió 4 a 2 con una actuación brillante de Burak Yilmaz, quien anotó un doblete. Por su parte, Francia, el vigente campeón del mundo, empató con Ucrania 1 a 1 con un gol de Antoine Griezmann y otro en contra convertido por Presnel Kimpembe.

Tremendo gol de Griezmann contra Ucrania ⚽️ 💥



¡Qué equipo tiene Deschamps!, 1-0 ganando Francia al medio tiempo (eliminatorias europeas para Qatar 2022).



pic.twitter.com/ibAP9C3tIP — Marco Laguna (@MarcoLagun) March 24, 2021

Otro de los atractivos del día fue el partido entre Portugal y Azerbaiyán, que terminó 1 a 0 a favor del conjunto luso con un gol en contra de Maksim Medvedev. El elenco de Fernando Santos, con Cristiano Ronaldo en cancha, tuvo varias opciones de gol que fueron interrumpidas por el arquero Shahrudin Mahammadaliyev, una de las figuras del encuentro.

Erling Haaland, la pesadilla que le espera al Gibraltar de Julio Ribas By Edward Piñón MIRA TAMBIÉN Erling Haaland, la pesadilla que le espera al Gibraltar de Julio Ribas

Otro de los poderosos europeos es Bélgica, que comenzó perdiendo frente a Gales con una anotación tempranera de Harry Wilson a los 10 minutos de encuentro. Sin embargo, Kevin De Bruyne y Thorgan Hazard dieron vuelta el marcador en la primera mitad y Romelu Lukaku se encargó de sentenciar el encuentro en la segunda etapa.

G⚽L DE BÉLGICA‼️

👤 Lukaku (P) ⏱️73'

🇧🇪 Bélgica 3️⃣🆚1️⃣ Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#Qatar2022 🏆

SUSCRIBITE A TELEGRAM ✅

Y mira todos los goles cuando quieras

▶️ https://t.co/0TV9WEoDZBpic.twitter.com/4STsDYTdR5 — El Forastero Deportivo ⚽ (@ElForastero1982) March 24, 2021

Por otra parte, Noruega venció 3 a 0 a Gibraltar con el estreno de capitanía de Martin Odegaard, quien debió salir en el entretiempo luego de torcerse el tobillo derecho en una jugada del primer tiempo. Pero la noticia fue que Erling Haaland, el goleador del Borussia Dortmund, no pudo convertir.

Otros resultados de la Eliminatoria rumbo a Qatar

- Estonia 2-6 República Checa



- Serbia 3-2 Irlanda



- Malta 1-3 Rusia



- Finlandia 2-2 Bosnia Herzegovina



- Eslovenia 1-0 Croacia



- Letonia 1-2 Montenegro



- Chipre 0-0 Eslovaquia



Próximos encuentros: jueves 24 de marzo

- Israel vs. Dinamarca - 12:00 (hora de Uruguay)



- Bulgaria vs. Suiza - 14:00



- España vs. Grecia - 16:45



- Suecia vs. Georgia - 14:00



- Italia vs. Irlanda del Norte - 16:45.



- Escocia vs. Austria - 16:45



- Andorra vs. Albania - 16:45



- Moldavia vs. Islas Feroe - 16:45



- Inglaterra vs. San Marino - 16:45



- Hungría vs. Polonia - 16:45



- Alemania vs. Islandia - 16:45



- Liechtenstein vs. Armenia - 16:45



- Rumania vs. Macedonia del Norte - 16:45