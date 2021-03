Las Eliminatorias Europeas arrancan con varios candidatos y una posible sorpresa

Las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Catar 2022 disputarán su primera fecha entre miércoles y jueves de esta semana y habrá nuevamente fútbol de selecciones y las grandes potencias buscarán asegurarse su lugar en la máxima competencia a disputar el próximo año.

Europa queda divida en 10 grupos con algunos de cinco y otros de seis equipos, pero todos con la misma cantidad de clasificados: el primero, de forma directa, y otro que ingresa al repechaje que se disputa entre selecciones europeas.

A esas 10 selecciones clasificadas al repechaje se le sumarán dos más que serán elegidas por el ranking de la Nations League. De las 12, solo tres se quedarán con un cupo al Mundial luego disputar partidos eliminatorios.

En este sentido, cada uno de los grupos cuenta con un gran candidato ya que haciendo un repaso uno se encuentra con Portugal (A), España (B), Italia (C), Francia (D), Bélgica (E), Países Bajos (G), Inglaterra (I), Alemania (J).

Las excepciones a la regla son el grupo F y el H donde incluso hay selecciones que podrían hacer una histórica clasificación a una Copa del Mundo.

Austria, Dinamarca, Islas Feroe, Israel, Moldavia y Escocia integran el F, mientras que Croacia, Chipre, Malta, Rusia, Eslovaquia y Eslovenia conforman el H.

Grupo A: Portugal, Azerbaiyan, Irlanda, Luxemburgo y Serbia.

Grupo B: España, Georgia, Grecia, Kosovo y Suecia

Grupo C: Italia, Bulgaria, Lituania, Irlanda del Norte y Suiza

Grupo D: Francia, Bosnia, Finlandia, Kazajistán y Ucrania.

Grupo E: Bélgica, Bielorrusia, República Checa, Estonia y Gales.

Grupo G: Países Bajos, Gibraltar, Letonia, Montenegro, Noruega y Turquía.

Grupo I: Inglaterra, Albania, Andorra, Hungría, Polonia y San Marino.

Grupo J: Alemania, Armenia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia y Rumania.

LOS PARTIDOS

Los juegos de la primera fecha de Eliminatorias europeas

Miércoles 24 de marzo:



- Turquía vs. Países Bajos - 14:00 (hora de Uruguay)

- Portugal vs. Azerbaiyan - 16:45

- Francia vs. Ucrania - 16:45

- Bélgica vs. Gales - 16:45

- Eslovenia vs. Croacia - 16:45

- Serbia vs. Irlanda - 16:45

- Malta vs. Rusia - 16:45

- Finlandia vs. Bosnia Herzegovina - 16:45

- Gibraltar vs. Noruega - 16:45

- Estonia vs. República Checa - 16:45

- Letonia vs. Montenegro - 16:45



Jueves 25 de marzo:



- Bulgaria vs. Suiza - 14:00

- Israel vs. Dinamarca - 14:00

- España vs. Grecia - 16:45

- Alemania vs. Islandia - 16:45

- Italia vs. Irlanda del Norte - 16:45

- Inglaterra vs. San Marino - 16:45

- Hungría vs. Polonia - 16:45

- Suecia vs. Georgia - 16:45

- Escocia vs. Austria - 16:45

- Rumania vs. Macedonia del Norte - 16:45

- Andorra vs. Albania - 16:45

- Liechtenstein vs. Armenia - 16:45

- Moldavia vs. Islas Feroe - 16:45